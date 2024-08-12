https://ria.ru/20240812/kiev-1965728864.html

"Безумие": новость из Киева вызвала возмущение во Франции

"Безумие": новость из Киева вызвала возмущение во Франции - РИА Новости, 12.08.2024

"Безумие": новость из Киева вызвала возмущение во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить финансировать Киев после коррупционного скандала в Министерстве энергетики. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:14

2024-08-12T15:14

2024-08-12T17:16

в мире

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франция

владимир зеленский

киев

евросоюз

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить финансировать Киев после коррупционного скандала в Министерстве энергетики.В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов."Еще один коррупционер! Подумать только, на прошлой неделе ЕС выписал Украине новый чек на 4,2 миллиарда евро, включая 800 миллионов, выплаченных Францией!" — написал Филиппо.Политик назвал финансирование Украины "безумием" и призвал прекратить поддержку режима Владимира Зеленского."Вот, куда идут наши деньги", — возмутился политик.Во вторник Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965718771.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, киев, евросоюз, служба безопасности украины