https://ria.ru/20240812/kheshteg-1965580017.html

Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов после... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:49

2024-08-12T01:49

2024-08-12T01:49

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism - "Остановите украинский ядерный терроризм". "Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции, прежде всего, англосаксам в лице США и Британии", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, жители западных стран должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма, который использует киевский режим. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/magate-1965572737.html

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владимир рогов, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, общество, россия, запорожская область