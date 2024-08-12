Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Рогов предложил запустить хештег "Остановите украинский ядерный терроризм"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism - "Остановите украинский ядерный терроризм".
"Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции, прежде всего, англосаксам в лице США и Британии", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, жители западных стран должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма, который использует киевский режим.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.