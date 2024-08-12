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ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные - РИА Новости, 12.08.2024
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23:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/khamas-1965820072.html
ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные
ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные - РИА Новости, 12.08.2024
ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что один из их командиров был убит израильскими военными в провинции Калькилия на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:33
2024-08-12T23:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что один из их командиров был убит израильскими военными в провинции Калькилия на Западном берегу. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что один израильтянин и два палестинца получили ранения в результате нападения со стрельбой в городе Калькилия на Западном берегу. В заявлении отмечалось, что израильские военные нейтрализовали стрелявшего. "Полевой командир "Аль-Кассам" Тарек Зияд Дауд убит вечером 12 августа сионистскими (израильскими – ред.) силами около деревни Аззун к востоку от города Калькилия на севере оккупированного Западного берега", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
ХАМАС заявило, что его командира убили израильские военные

ХАМАС заявило, что его командира убили военные Израиля на Западном берегу

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что один из их командиров был убит израильскими военными в провинции Калькилия на Западном берегу.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что один израильтянин и два палестинца получили ранения в результате нападения со стрельбой в городе Калькилия на Западном берегу. В заявлении отмечалось, что израильские военные нейтрализовали стрелявшего.
"Полевой командир "Аль-Кассам" Тарек Зияд Дауд убит вечером 12 августа сионистскими (израильскими – ред.) силами около деревни Аззун к востоку от города Калькилия на севере оккупированного Западного берега", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВ мире
 
 
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