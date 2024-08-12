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СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США - РИА Новости, 12.08.2024
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15:58 12.08.2024 (обновлено: 16:30 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/khamas-1965745674.html
СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США
СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США - РИА Новости, 12.08.2024
СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит при содействии США и использовании пространства одной из стран региона, заявил со ссылкой на осведомленный источник... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:58
2024-08-12T16:30
в мире
сша
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
оон
исмаил хания
иран
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит при содействии США и использовании пространства одной из стран региона, заявил со ссылкой на осведомленный источник арабоязычный новостной канал Аль-Алям, вещающий из Ирана и принадлежащий государственной иранской медиакорпорации IRIB."Убийство главы политбюро ХАМАС мученика Исмаила Хании было осуществлено при помощи снаряда, несшего взрывчатые вещества большой силы, при сотрудничестве с США и использовании пространства одной из региональных стран", - приводит Аль-Алям слова источника.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
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сша
иран
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в мире, сша, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, оон, исмаил хания, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, США, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ООН, Исмаил Хания, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
СМИ: главу политбюро ХАМАС Ханию убили при содействии США

IRIB: Ханию убили с помощью США, используя воздушное пространство страны региона

© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит при содействии США и использовании пространства одной из стран региона, заявил со ссылкой на осведомленный источник арабоязычный новостной канал Аль-Алям, вещающий из Ирана и принадлежащий государственной иранской медиакорпорации IRIB.
"Убийство главы политбюро ХАМАС мученика Исмаила Хании было осуществлено при помощи снаряда, несшего взрывчатые вещества большой силы, при сотрудничестве с США и использовании пространства одной из региональных стран", - приводит Аль-Алям слова источника.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Очевидец рассказал РИА Новости, как погиб лидер ХАМАС Хания
7 августа, 13:57
 
В миреСШАХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеООНИсмаил ХанияИранТегеран (город)Али Хаменеи
 
 
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