https://ria.ru/20240812/karelina-1965765261.html

Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет

Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет - РИА Новости, 12.08.2024

Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет

Адвокат Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене гражданки США и России, Михаил Мушаилов заявил РИА Новости, что рассчитывает на назначение срока для своей... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:12

2024-08-12T17:12

2024-08-12T17:12

происшествия

россия

екатеринбург

лос-анджелес

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Адвокат Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене гражданки США и России, Михаил Мушаилов заявил РИА Новости, что рассчитывает на назначение срока для своей подзащитной ниже низшего предела. "Я, к сожалению, не могу рассказать, что было на первом и втором судебном заседании, потому как дело содержит сведения, составляющие гостайну, но и недопустимость разглашения тайны следствия тоже имеет место быть. Что касается признания вины, то это, безусловно, сказывается на решении судьи, на то есть ряд нормативных актов. В данном случае надеемся на назначение срока ниже низшего предела (по статье о госизмене он составляет 12 лет – ред.)... Мне государственный обвинитель свою позицию не объяснял, и я у него не спрашивал, но это стандартная практика, когда обвинение запрашивает что-то среднее – она все-таки признала свою вину, и запрашивать что-то по верхнему пределу совсем нелогично", – сказал собеседник агентства. Мушаилов отметил, что суд отложил итоговое заседание с провозглашением приговора ровно на неделю, так как в суде есть иная занятость. "Не надо искать в этом сверхъестественного", – добавил адвокат. В феврале ФСБ России сообщила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Ранее адвокат Мушаилов уточнял, что его подзащитная признает свою вину, но не озвучил сумму доната, в которой ее обвиняют, сославшись на тайну материалов уголовного дела. Также Мушаилов говорил, что считает запрошенный срок для Карелиной чрезмерной суровым, так как "есть масса обстоятельств, которые должны быть учтены судом": девушка добровольно выдала свое мобильное устройство, сотрудничала со следствием. В свою очередь гособвинитель сообщал журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. В Свердловском областном суде 8 августа прошли прения сторон, на которых гособвинение запросило для Карелиной 15 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Оглашение приговора состоится 15 августа.

https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html

https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html

https://ria.ru/20240805/zaderzhanie-1964100725.html

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происшествия, россия, екатеринбург, лос-анджелес, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд