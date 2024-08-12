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Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет - РИА Новости, 12.08.2024
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17:12 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/karelina-1965765261.html
Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет
Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет - РИА Новости, 12.08.2024
Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет
Адвокат Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене гражданки США и России, Михаил Мушаилов заявил РИА Новости, что рассчитывает на назначение срока для своей... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:12
2024-08-12T17:12
происшествия
россия
екатеринбург
лос-анджелес
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Адвокат Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене гражданки США и России, Михаил Мушаилов заявил РИА Новости, что рассчитывает на назначение срока для своей подзащитной ниже низшего предела. "Я, к сожалению, не могу рассказать, что было на первом и втором судебном заседании, потому как дело содержит сведения, составляющие гостайну, но и недопустимость разглашения тайны следствия тоже имеет место быть. Что касается признания вины, то это, безусловно, сказывается на решении судьи, на то есть ряд нормативных актов. В данном случае надеемся на назначение срока ниже низшего предела (по статье о госизмене он составляет 12 лет – ред.)... Мне государственный обвинитель свою позицию не объяснял, и я у него не спрашивал, но это стандартная практика, когда обвинение запрашивает что-то среднее – она все-таки признала свою вину, и запрашивать что-то по верхнему пределу совсем нелогично", – сказал собеседник агентства. Мушаилов отметил, что суд отложил итоговое заседание с провозглашением приговора ровно на неделю, так как в суде есть иная занятость. "Не надо искать в этом сверхъестественного", – добавил адвокат. В феврале ФСБ России сообщила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Ранее адвокат Мушаилов уточнял, что его подзащитная признает свою вину, но не озвучил сумму доната, в которой ее обвиняют, сославшись на тайну материалов уголовного дела. Также Мушаилов говорил, что считает запрошенный срок для Карелиной чрезмерной суровым, так как "есть масса обстоятельств, которые должны быть учтены судом": девушка добровольно выдала свое мобильное устройство, сотрудничала со следствием. В свою очередь гособвинитель сообщал журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. В Свердловском областном суде 8 августа прошли прения сторон, на которых гособвинение запросило для Карелиной 15 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Оглашение приговора состоится 15 августа.
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
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происшествия, россия, екатеринбург, лос-анджелес, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Лос-Анджелес, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Адвокат Карелиной рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет

Адвокат Карелиной Мушаилов рассчитывает на назначение ей срока ниже 12 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Адвокат Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене гражданки США и России, Михаил Мушаилов заявил РИА Новости, что рассчитывает на назначение срока для своей подзащитной ниже низшего предела.
"Я, к сожалению, не могу рассказать, что было на первом и втором судебном заседании, потому как дело содержит сведения, составляющие гостайну, но и недопустимость разглашения тайны следствия тоже имеет место быть. Что касается признания вины, то это, безусловно, сказывается на решении судьи, на то есть ряд нормативных актов. В данном случае надеемся на назначение срока ниже низшего предела (по статье о госизмене он составляет 12 лет – ред.)... Мне государственный обвинитель свою позицию не объяснял, и я у него не спрашивал, но это стандартная практика, когда обвинение запрашивает что-то среднее – она все-таки признала свою вину, и запрашивать что-то по верхнему пределу совсем нелогично", – сказал собеседник агентства.
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Мушаилов отметил, что суд отложил итоговое заседание с провозглашением приговора ровно на неделю, так как в суде есть иная занятость. "Не надо искать в этом сверхъестественного", – добавил адвокат.
В феврале ФСБ России сообщила, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 32-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, она отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
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Ранее адвокат Мушаилов уточнял, что его подзащитная признает свою вину, но не озвучил сумму доната, в которой ее обвиняют, сославшись на тайну материалов уголовного дела. Также Мушаилов говорил, что считает запрошенный срок для Карелиной чрезмерной суровым, так как "есть масса обстоятельств, которые должны быть учтены судом": девушка добровольно выдала свое мобильное устройство, сотрудничала со следствием.
В свою очередь гособвинитель сообщал журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. В Свердловском областном суде 8 августа прошли прения сторон, на которых гособвинение запросило для Карелиной 15 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафом в 500 тысяч рублей. Оглашение приговора состоится 15 августа.
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