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В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
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12:08 12.08.2024 (обновлено: 14:50 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965669434.html
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию модернизированного боевого самолета Як-130 М планируется завершить в 2027 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:08
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безопасность
як-130
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию модернизированного боевого самолета Як-130 М планируется завершить в 2027 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Завершить опытно-конструкторские работы по созданию самолета Як-130М "Яковлев" планирует в течение трех лет", - сказал представитель компании. После модернизации учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965665068.html
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безопасность, як-130, форум "армия — 2024"
Безопасность, Як-130, Форум "Армия — 2024"
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М

"Яковлев": модернизированный боевой самолет Як-130М создадут в 2027 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию модернизированного боевого самолета Як-130 М планируется завершить в 2027 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев".
Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024".
«
"Завершить опытно-конструкторские работы по созданию самолета Як-130М "Яковлев" планирует в течение трех лет", - сказал представитель компании.
После модернизации учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М
Вчера, 11:59
 
БезопасностьЯк-130Форум "Армия — 2024"
 
 
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