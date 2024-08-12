https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965669434.html
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию модернизированного боевого самолета Як-130 М планируется завершить в 2027 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:08
2024-08-12T12:08
2024-08-12T14:50
безопасность
як-130
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию модернизированного боевого самолета Як-130 М планируется завершить в 2027 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Завершить опытно-конструкторские работы по созданию самолета Як-130М "Яковлев" планирует в течение трех лет", - сказал представитель компании. После модернизации учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965665068.html
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безопасность, як-130, форум "армия — 2024"
Безопасность, Як-130, Форум "Армия — 2024"
В ПАО "Яковлев" рассказали о сроках создания модернизированного Як-130М
"Яковлев": модернизированный боевой самолет Як-130М создадут в 2027 году