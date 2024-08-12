https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965666436.html

В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М

В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024

В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:04

2024-08-12T12:04

2024-08-12T14:54

безопасность

технологии

як-130

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М способен успешно решать весь спектр задач боевого применения в конфликтах низкой интенсивности и является наиболее рациональным направлением модернизации Як-130", - сказал представитель компании. В конце июля генеральный директор ПАО "Яковлев" – нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" – Андрей Богинский заявил РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.

https://ria.ru/20240812/samolet-1965581660.html

https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html

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безопасность, технологии, як-130