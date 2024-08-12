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В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
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12:04 12.08.2024 (обновлено: 14:54 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965666436.html
В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М
В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:04
2024-08-12T14:54
безопасность
технологии
як-130
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М способен успешно решать весь спектр задач боевого применения в конфликтах низкой интенсивности и является наиболее рациональным направлением модернизации Як-130", - сказал представитель компании. В конце июля генеральный директор ПАО "Яковлев" – нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" – Андрей Богинский заявил РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
https://ria.ru/20240812/samolet-1965581660.html
https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html
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безопасность, технологии, як-130
Безопасность, Технологии, Як-130
В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М

"Яковлев": модернизированный Як-130М сможет успешно решать задачи в конфликтах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев".
Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024".
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 02:33
«
"Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М способен успешно решать весь спектр задач боевого применения в конфликтах низкой интенсивности и является наиболее рациональным направлением модернизации Як-130", - сказал представитель компании.
В конце июля генеральный директор ПАО "Яковлев" – нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" – Андрей Богинский заявил РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач.
Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
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БезопасностьТехнологииЯк-130
 
 
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