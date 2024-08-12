В ПАО "Яковлев" рассказали о новых задачах модернизированного Як-130М
"Яковлев": модернизированный Як-130М сможет успешно решать задачи в конфликтах
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев".
Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024".
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"Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М способен успешно решать весь спектр задач боевого применения в конфликтах низкой интенсивности и является наиболее рациональным направлением модернизации Як-130", - сказал представитель компании.
В конце июля генеральный директор ПАО "Яковлев" – нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" – Андрей Богинский заявил РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач.
Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.