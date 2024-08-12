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В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
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11:59 12.08.2024 (обновлено: 16:41 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965665068.html
В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М
В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:59
2024-08-12T16:41
безопасность
як-130
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130. Например, в состав Як-130М вводятся новая бортовая радиолокационная станция, контейнер с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовой комплекс обороны", - сказал представитель компании. Ранее генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский рассказал РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач. Изначально Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик."ОКР компании "Яковлев" по модернизации учебно-боевого самолета Як-130 поддерживает "Рособоронэкспорт", который планирует предлагать самолет Як-130М инозаказчикам - как уже эксплуатирующим самолеты Як-130, так и новым. Страны Азии входят в число потенциальных заказчиков", - сказал представитель компании.Базовый учебно-боевой самолет Як-130 уже эксплуатируют, в частности, Бангладеш и Мьянма.
https://ria.ru/20240610/samolety-1951858333.html
https://ria.ru/20240119/ispytaniya-1922237128.html
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безопасность, як-130, форум "армия — 2024"
Безопасность, Як-130, Форум "Армия — 2024"
В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М

"Яковлев": модернизированный Як-130М принципиально отличается от базовой версии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев".
Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024".
Учебно-боевой самолет Як-130, изготовленный Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации для Минобороны России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130
10 июня, 08:08
«
"Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130. Например, в состав Як-130М вводятся новая бортовая радиолокационная станция, контейнер с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовой комплекс обороны", - сказал представитель компании.
Ранее генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский рассказал РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач.
Изначально Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
«
"ОКР компании "Яковлев" по модернизации учебно-боевого самолета Як-130 поддерживает "Рособоронэкспорт", который планирует предлагать самолет Як-130М инозаказчикам - как уже эксплуатирующим самолеты Як-130, так и новым. Страны Азии входят в число потенциальных заказчиков", - сказал представитель компании.
Базовый учебно-боевой самолет Як-130 уже эксплуатируют, в частности, Бангладеш и Мьянма.
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