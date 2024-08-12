https://ria.ru/20240812/jakovlev-1965665068.html

В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М

В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024

В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:59

2024-08-12T11:59

2024-08-12T16:41

безопасность

як-130

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев". Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024". "Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130. Например, в состав Як-130М вводятся новая бортовая радиолокационная станция, контейнер с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовой комплекс обороны", - сказал представитель компании. Ранее генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский рассказал РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач. Изначально Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик."ОКР компании "Яковлев" по модернизации учебно-боевого самолета Як-130 поддерживает "Рособоронэкспорт", который планирует предлагать самолет Як-130М инозаказчикам - как уже эксплуатирующим самолеты Як-130, так и новым. Страны Азии входят в число потенциальных заказчиков", - сказал представитель компании.Базовый учебно-боевой самолет Як-130 уже эксплуатируют, в частности, Бангладеш и Мьянма.

https://ria.ru/20240610/samolety-1951858333.html

https://ria.ru/20240119/ispytaniya-1922237128.html

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безопасность, як-130, форум "армия — 2024"