В ПАО "Яковлев" рассказали о модернизации Як-130М
"Яковлев": модернизированный Як-130М принципиально отличается от базовой версии
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев".
Прототип Як-130М представлен на выставке "Армия-2024".
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"Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130. Например, в состав Як-130М вводятся новая бортовая радиолокационная станция, контейнер с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовой комплекс обороны", - сказал представитель компании.
Ранее генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский рассказал РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач.
Изначально Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
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"ОКР компании "Яковлев" по модернизации учебно-боевого самолета Як-130 поддерживает "Рособоронэкспорт", который планирует предлагать самолет Як-130М инозаказчикам - как уже эксплуатирующим самолеты Як-130, так и новым. Страны Азии входят в число потенциальных заказчиков", - сказал представитель компании.
Базовый учебно-боевой самолет Як-130 уже эксплуатируют, в частности, Бангладеш и Мьянма.