Министры обороны Израиля и США обсудили готовность ЦАХАЛ к атакам Ирана
Галант обсудил с Остином готовность израильской армии к атакам со стороны Ирана
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XМинистр обороны Израиля Йоав Галант и министр обороны США Ллойд Остин
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Министр обороны Израиля Йоав Галант и министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином оперативную и стратегическую кооперацию, а также готовность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к атакам со стороны Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
"Ночью министр обороны Йоав Галант провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Министры обсудили оперативную и стратегическую координацию в свете последних событий", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Галант рассказал о готовности ЦАХАЛ к угрозам со стороны Ирана и его союзников, а также обсудил координацию действий израильской и американской армий в регионе.
В пресс-службе отметили, что израильский министр подчеркнул срочность достижения соглашения об освобождении заложников и поблагодарил США за помощь в данном вопросе.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
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