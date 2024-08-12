https://ria.ru/20240812/izrail-1965637483.html

Министры обороны Израиля и США обсудили готовность ЦАХАЛ к атакам Ирана

Министры обороны Израиля и США обсудили готовность ЦАХАЛ к атакам Ирана - РИА Новости, 12.08.2024

Министры обороны Израиля и США обсудили готовность ЦАХАЛ к атакам Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином оперативную и стратегическую кооперацию, а также готовность Армии обороны... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:28

2024-08-12T10:28

2024-08-12T10:28

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином оперативную и стратегическую кооперацию, а также готовность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к атакам со стороны Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба министерства. "Ночью министр обороны Йоав Галант провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Министры обсудили оперативную и стратегическую координацию в свете последних событий", - говорится в сообщении пресс-службы. Галант рассказал о готовности ЦАХАЛ к угрозам со стороны Ирана и его союзников, а также обсудил координацию действий израильской и американской армий в регионе. В пресс-службе отметили, что израильский министр подчеркнул срочность достижения соглашения об освобождении заложников и поблагодарил США за помощь в данном вопросе. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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