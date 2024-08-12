https://ria.ru/20240812/izrail-1965583356.html

"Хезболла" обстреляла штаб израильской дивизии

"Хезболла" обстреляла штаб израильской дивизии - РИА Новости, 12.08.2024

"Хезболла" обстреляла штаб израильской дивизии

Ливанское движение "Хезболлах" обстреляло штаб 146-й дивизии израильской армии в кибуце Гаатон, расположенном районе западная Галилея на севере Израиля,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:11

2024-08-12T03:11

2024-08-12T03:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" обстреляло штаб 146-й дивизии израильской армии в кибуце Гаатон, расположенном районе западная Галилея на севере Израиля, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen. "Исламское сопротивление в Ливане объявляет об обстреле ракетами "Катюша" нового штаба 146-й дивизии в Гаатоне", - сообщается на сайте телеканала. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере страны. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240811/khamas--1965571205.html

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году