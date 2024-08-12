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Армия Израиля засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана
Армия Израиля засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана - РИА Новости, 12.08.2024
Армия Израиля засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере страны, о... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:57
2024-08-12T02:57
2024-08-12T02:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону области кибуца Кабри, расположенного на севере страны, о пострадавших не сообщается. "Были засечены около 30 ракет, направлявшихся из Ливана в сторону Кабри, некоторые из них упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается ", - говорится в Telegram-канале армии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана
Армия Израиля засекла около 30 ракет, выпущенных из Ливана в сторону Кабри