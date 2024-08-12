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"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16 - РИА Новости, 12.08.2024
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08:00 12.08.2024 (обновлено: 08:01 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16 - РИА Новости, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
Украина получила от стран НАТО первые десять истребителей F-16. Остальные 66 машин, обещанных Киеву Нидерландами, Данией и Норвегией, поступят партиями в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:00
2024-08-12T08:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина получила от стран НАТО первые десять истребителей F-16. Остальные 66 машин, обещанных Киеву Нидерландами, Данией и Норвегией, поступят партиями в течение 2025-го. Самолеты уже заметили в небе над Херсонщиной. О том, как их собираются применять, — в материале РИА Новости.Нехватка пилотовЕще 3 августа украинское издание "Думская" опубликовало видео самолета в небе над Одессой. Откуда он взлетел и где потом сел — неизвестно. Вероятнее всего, первые F-16 базируются в западных регионах Украины, подальше от линии фронта. Так командование ВСУ надеется вывести их из-под удара российских крылатых и оперативно-тактических ракет.Газета The New York Post объяснила: больше десятка машин передавать сейчас бесполезно, так как нет летчиков. Многие погибли. А из тех, кто жив, мало кто владеет на должном уровне английским языком, необходимым для переквалификации.Впрочем, не исключено, что в кабины "шестнадцатых" сядут совсем не украинцы. Член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила в эфире новостного телемарафона, что Киев планирует вербовать иностранцев для пилотирования и обслуживания истребителей. Наемникам обещают выгодные условия контракта и высокую оплату.Однако далеко не факт, что выстроится очередь. В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Многие покинули страну сразу после окончания контракта и возвращаться не собираются: жестокость и интенсивность боев с регулярной российской армией совсем не похожи на "военное сафари".Ракеты и бомбыF-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 машин разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации НАТО.Особую надежду в Киеве возлагают на крылатые ракеты JASSM. AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — единая ракета "воздух — поверхность"). Это высокоточный боеприпас, разработанный корпорацией Lockheed Martin и принятый на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций пуска вне зоны действия средств ПВО. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до 1000 километров. Боевая часть унитарная, проникающая — массой 450 килограммов.В конструкции широко применяются композиционные материалы на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же часть маршрута ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.Это достаточно грозное оружие, с которым ВСУ получит возможность бить вглубь российской территории — в первую очередь по аэродромам. Но F-16 — в первую очередь истребитель для завоевания господства в небе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D с дальностью до 160 километров. Боеприпас сравним с российским Р-77М. Кроме того, Украине передадут ракеты AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения, способные, в зависимости от модификации, поражать цели на удалении 20-35 километров.Также в Киеве ожидают противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM, с которыми летчики ВСУ уже знакомы. Под их боевое применение западные специалисты еще в 2022-м модифицировали украинские МиГ-29 и Су-27.Репутация самолетаЕсли истребители и украинские летчики покажут себя хорошо, Запад даст еще. Но если российские ракеты станут сбивать самолеты американской конструкторской школы, это может стать для Вашингтона последней каплей.Дело в том, что F-16 — очень коммерчески успешный. И в Пентагоне весьма дорожат его репутацией."Все экипажи наших зенитно-ракетных комплексов изучали F-16 еще в училищах, — говорит офицер ПВО с позывным Стаф. — Это сравнительно простая цель. Крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. К тому же F-16 приняли на вооружение давно. С тех пор возможности нашей ПВО значительно выросли. Впрочем, пока неясно, какие комплексы бортовой обороны стоят на переданных Украине истребителях. Могут быть и современные. В любом случае будет интересно. Каждому зенитчику хочется записать заморскую "птичку" себе в актив".Киев получил F-16A/B, усовершенствованный по сравнению с оригинальными образцами конца 1970-х. Однако до уровня тех самолетов, которые эксплуатируют, например, США, им очень далеко. Так, на истребителях ВВС Нидерландов установлена устаревшая РЛС APG-66V2, отслеживающая всего несколько целей, в то время как РЛС APG-83 справляется с десятками. Бывали случаи, когда F-16A/B, участвовавшие в вооруженных конфликтах 1980-1990-х, сбивались давно не современными зенитно-ракетными комплексами "Бук" и С-125.Как бы то ни было, исход воздушного боя решает прежде всего летное мастерство. Украинским летчикам предстоит на практике доказать, что пилота истребителя западной школы можно подготовить за несколько месяцев. А "экзамен" у них будут принимать экипажи более совершенных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, наколотившие уже столько воздушных побед, сколько не снилось ни одному западному асу.
https://ria.ru/20240809/ssha-1965109329.html
https://radiosputnik.ru/20240808/syrskiy-1964963925.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, f-16, миг-29, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, F-16, МиГ-29, Су-27
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16

Офицер ПВО Стаф: каждый из нас хочет записать F-16 себе в актив

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина получила от стран НАТО первые десять истребителей F-16. Остальные 66 машин, обещанных Киеву Нидерландами, Данией и Норвегией, поступят партиями в течение 2025-го. Самолеты уже заметили в небе над Херсонщиной. О том, как их собираются применять, — в материале РИА Новости.

Нехватка пилотов

Еще 3 августа украинское издание "Думская" опубликовало видео самолета в небе над Одессой. Откуда он взлетел и где потом сел — неизвестно. Вероятнее всего, первые F-16 базируются в западных регионах Украины, подальше от линии фронта. Так командование ВСУ надеется вывести их из-под удара российских крылатых и оперативно-тактических ракет.
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины
Газета The New York Post объяснила: больше десятка машин передавать сейчас бесполезно, так как нет летчиков. Многие погибли. А из тех, кто жив, мало кто владеет на должном уровне английским языком, необходимым для переквалификации.
Впрочем, не исключено, что в кабины "шестнадцатых" сядут совсем не украинцы. Член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила в эфире новостного телемарафона, что Киев планирует вербовать иностранцев для пилотирования и обслуживания истребителей. Наемникам обещают выгодные условия контракта и высокую оплату.
© AP Photo / Douglas C. PizacИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Douglas C. Pizac
Истребитель F-16
Однако далеко не факт, что выстроится очередь. В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Многие покинули страну сразу после окончания контракта и возвращаться не собираются: жестокость и интенсивность боев с регулярной российской армией совсем не похожи на "военное сафари".

Ракеты и бомбы

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 машин разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации НАТО.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
9 августа, 09:30
Особую надежду в Киеве возлагают на крылатые ракеты JASSM. AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — единая ракета "воздух — поверхность"). Это высокоточный боеприпас, разработанный корпорацией Lockheed Martin и принятый на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций пуска вне зоны действия средств ПВО. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до 1000 километров. Боевая часть унитарная, проникающая — массой 450 килограммов.

В конструкции широко применяются композиционные материалы на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же часть маршрута ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
© Фото : Natalie StanleyРакета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Natalie Stanley
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Это достаточно грозное оружие, с которым ВСУ получит возможность бить вглубь российской территории — в первую очередь по аэродромам. Но F-16 — в первую очередь истребитель для завоевания господства в небе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D с дальностью до 160 километров. Боеприпас сравним с российским Р-77М. Кроме того, Украине передадут ракеты AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения, способные, в зависимости от модификации, поражать цели на удалении 20-35 километров.
Также в Киеве ожидают противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM, с которыми летчики ВСУ уже знакомы. Под их боевое применение западные специалисты еще в 2022-м модифицировали украинские МиГ-29 и Су-27.

Репутация самолета

Если истребители и украинские летчики покажут себя хорошо, Запад даст еще. Но если российские ракеты станут сбивать самолеты американской конструкторской школы, это может стать для Вашингтона последней каплей.
Дело в том, что F-16 — очень коммерчески успешный. И в Пентагоне весьма дорожат его репутацией.
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сырский попросил у НАТО дальнобойное оружие на фоне атак на Курскую область
8 августа, 16:17
"Все экипажи наших зенитно-ракетных комплексов изучали F-16 еще в училищах, — говорит офицер ПВО с позывным Стаф. — Это сравнительно простая цель. Крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. К тому же F-16 приняли на вооружение давно. С тех пор возможности нашей ПВО значительно выросли. Впрочем, пока неясно, какие комплексы бортовой обороны стоят на переданных Украине истребителях. Могут быть и современные. В любом случае будет интересно. Каждому зенитчику хочется записать заморскую "птичку" себе в актив".
Киев получил F-16A/B, усовершенствованный по сравнению с оригинальными образцами конца 1970-х. Однако до уровня тех самолетов, которые эксплуатируют, например, США, им очень далеко. Так, на истребителях ВВС Нидерландов установлена устаревшая РЛС APG-66V2, отслеживающая всего несколько целей, в то время как РЛС APG-83 справляется с десятками. Бывали случаи, когда F-16A/B, участвовавшие в вооруженных конфликтах 1980-1990-х, сбивались давно не современными зенитно-ракетными комплексами "Бук" и С-125.
© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Как бы то ни было, исход воздушного боя решает прежде всего летное мастерство. Украинским летчикам предстоит на практике доказать, что пилота истребителя западной школы можно подготовить за несколько месяцев. А "экзамен" у них будут принимать экипажи более совершенных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, наколотившие уже столько воздушных побед, сколько не снилось ни одному западному асу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОF-16МиГ-29Су-27
 
 
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