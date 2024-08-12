https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16

"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16 - РИА Новости, 12.08.2024

"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16

Украина получила от стран НАТО первые десять истребителей F-16. Остальные 66 машин, обещанных Киеву Нидерландами, Данией и Норвегией, поступят партиями в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина получила от стран НАТО первые десять истребителей F-16. Остальные 66 машин, обещанных Киеву Нидерландами, Данией и Норвегией, поступят партиями в течение 2025-го. Самолеты уже заметили в небе над Херсонщиной. О том, как их собираются применять, — в материале РИА Новости.Нехватка пилотовЕще 3 августа украинское издание "Думская" опубликовало видео самолета в небе над Одессой. Откуда он взлетел и где потом сел — неизвестно. Вероятнее всего, первые F-16 базируются в западных регионах Украины, подальше от линии фронта. Так командование ВСУ надеется вывести их из-под удара российских крылатых и оперативно-тактических ракет.Газета The New York Post объяснила: больше десятка машин передавать сейчас бесполезно, так как нет летчиков. Многие погибли. А из тех, кто жив, мало кто владеет на должном уровне английским языком, необходимым для переквалификации.Впрочем, не исключено, что в кабины "шестнадцатых" сядут совсем не украинцы. Член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявила в эфире новостного телемарафона, что Киев планирует вербовать иностранцев для пилотирования и обслуживания истребителей. Наемникам обещают выгодные условия контракта и высокую оплату.Однако далеко не факт, что выстроится очередь. В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Многие покинули страну сразу после окончания контракта и возвращаться не собираются: жестокость и интенсивность боев с регулярной российской армией совсем не похожи на "военное сафари".Ракеты и бомбыF-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения. С 1978-го построили более 4600 машин разных модификаций. Они стоят на вооружении 25 стран и могут использовать практически весь спектр средств поражения тактической авиации НАТО.Особую надежду в Киеве возлагают на крылатые ракеты JASSM. AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — единая ракета "воздух — поверхность"). Это высокоточный боеприпас, разработанный корпорацией Lockheed Martin и принятый на вооружение ВВС США в 1986-м. Предназначен для поражения важных высокозащищенных стационарных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций пуска вне зоны действия средств ПВО. Дальность — 370 километров, в варианте AGM-158B JASSM-ER — до 1000 километров. Боевая часть унитарная, проникающая — массой 450 килограммов.В конструкции широко применяются композиционные материалы на основе углеродных волокон, корпус полностью выполнен из углепластика, что снижает радиолокационную заметность. К тому же часть маршрута ракета летит на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.Это достаточно грозное оружие, с которым ВСУ получит возможность бить вглубь российской территории — в первую очередь по аэродромам. Но F-16 — в первую очередь истребитель для завоевания господства в небе. У него широкая номенклатура ракет "воздух — воздух", включая AIM-120D с дальностью до 160 километров. Боеприпас сравним с российским Р-77М. Кроме того, Украине передадут ракеты AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения, способные, в зависимости от модификации, поражать цели на удалении 20-35 километров.Также в Киеве ожидают противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM, с которыми летчики ВСУ уже знакомы. Под их боевое применение западные специалисты еще в 2022-м модифицировали украинские МиГ-29 и Су-27.Репутация самолетаЕсли истребители и украинские летчики покажут себя хорошо, Запад даст еще. Но если российские ракеты станут сбивать самолеты американской конструкторской школы, это может стать для Вашингтона последней каплей.Дело в том, что F-16 — очень коммерчески успешный. И в Пентагоне весьма дорожат его репутацией."Все экипажи наших зенитно-ракетных комплексов изучали F-16 еще в училищах, — говорит офицер ПВО с позывным Стаф. — Это сравнительно простая цель. Крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. К тому же F-16 приняли на вооружение давно. С тех пор возможности нашей ПВО значительно выросли. Впрочем, пока неясно, какие комплексы бортовой обороны стоят на переданных Украине истребителях. Могут быть и современные. В любом случае будет интересно. Каждому зенитчику хочется записать заморскую "птичку" себе в актив".Киев получил F-16A/B, усовершенствованный по сравнению с оригинальными образцами конца 1970-х. Однако до уровня тех самолетов, которые эксплуатируют, например, США, им очень далеко. Так, на истребителях ВВС Нидерландов установлена устаревшая РЛС APG-66V2, отслеживающая всего несколько целей, в то время как РЛС APG-83 справляется с десятками. Бывали случаи, когда F-16A/B, участвовавшие в вооруженных конфликтах 1980-1990-х, сбивались давно не современными зенитно-ракетными комплексами "Бук" и С-125.Как бы то ни было, исход воздушного боя решает прежде всего летное мастерство. Украинским летчикам предстоит на практике доказать, что пилота истребителя западной школы можно подготовить за несколько месяцев. А "экзамен" у них будут принимать экипажи более совершенных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, наколотившие уже столько воздушных побед, сколько не снилось ни одному западному асу.

https://ria.ru/20240809/ssha-1965109329.html

https://radiosputnik.ru/20240808/syrskiy-1964963925.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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