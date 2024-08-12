https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

В Иране раскрыли, каким будет ответ на убийство главы политбюро ХАМАС

В Иране раскрыли, каким будет ответ на убийство главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 12.08.2024

В Иране раскрыли, каким будет ответ на убийство главы политбюро ХАМАС

Ответ Ирана на убийство на его территории главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании со стороны Израиля будет носить выверенный характер, заявил РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T23:27

2024-08-12T23:27

2024-08-12T23:27

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ответ Ирана на убийство на его территории главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании со стороны Израиля будет носить выверенный характер, заявил советник президента Ирана Масуда Пезешкиана Али Асгар Шафииян в комментарии газете Washington Post. "Может быть, 40 лет назад некоторые действия Ирана… были эмоциональными", - говорит он. Теперь же, добавляет он, страна отреагирует "зрелым" образом", - приводит газета слова Шафиияна. Газета также пишет, что, по словам Шафиияна, ответ Ирана вряд ли будет напоминать массированную атаку страны по Израилю, которая произошла в апреле. "Убийство Хании "было разведывательной операцией", заявил он Washington Post, и "ответ Ирана будет носить схожий характер и будет (осуществлен – ред.) на схожем уровне", - пишет газета. Помимо этого, неназванный член парламента Ирака с тесными связями с поддерживаемыми Ираном группировками заявил газете, что Иран якобы предупредил своих союзников в Ираке, что ответ на убийство Хании будет носить "ограниченный" характер, поскольку Тегеран не хочет более масштабного конфликта с Израилем.Также газета со ссылкой на неназванного ливанца со связями с движением "Хезболлах" пишет, что Иран якобы опасается того, что Израиль и США могут использовать эскалацию конфликта в качестве предлога для ударов по объектам ядерной программы Тегерана.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

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