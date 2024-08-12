https://ria.ru/20240812/iran--1965814299.html

СМИ: Иран подготовился к атаке на Израиль, как перед нападением в апреле

СМИ: Иран подготовился к атаке на Израиль, как перед нападением в апреле - РИА Новости, 12.08.2024

СМИ: Иран подготовился к атаке на Израиль, как перед нападением в апреле

Уровень подготовки Ираном его ракетных и беспилотных подразделений для удара по Израилю достиг того, который был перед его атакой на израильскую территорию в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:15

2024-08-12T22:15

2024-08-12T22:15

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

оон

хамас

исмаил хания

али хаменеи

энтони блинкен

тегеран (город)

иран

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уровень подготовки Ираном его ракетных и беспилотных подразделений для удара по Израилю достиг того, который был перед его атакой на израильскую территорию в апреле 2024 года, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. "Иран предпринял значительные подготовительные шаги в своих ракетных и беспилотных подразделениях, аналогичные тем, которые он предпринял перед нападением на Израиль в апреле", - говорится в сообщении. Согласно порталу, новые разведданные США свидетельствуют о том, что нападение Ирана на Израиль может произойти до запланированных на четверг переговоров по освобождению заложников и прекращению огня. Как сообщил порталу высокопоставленный израильский чиновник, Иран открыто сигнализирует о своей решимости "осуществить значительную атаку" и заявляет о том, что она превзойдет ту, которую они осуществили в апреле. В конце июля Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в разговоре с главами МИД стран G7, что если ожидаемая атака Ирана по Израилю будет такого же масштаба, как в апреле, то это может поставить точку на всех будущих взаимодействиях между Тегераном и Вашингтоном. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".

https://ria.ru/20240812/izrail-1965578499.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

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