https://ria.ru/20240812/intervyu-1965810910.html
В ЕС перед интервью с Трампом напомнили Маску об ответственности
В ЕС перед интервью с Трампом напомнили Маску об ответственности - РИА Новости, 12.08.2024
В ЕС перед интервью с Трампом напомнили Маску об ответственности
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X сообщил, что направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:36
2024-08-12T21:36
2024-08-12T21:36
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X сообщил, что направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за "вредоносный контент". "Большая аудитория накладывает и большую ответственность. Поскольку существует риск усиления потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску", - написал Бретон в принадлежащей Маску сети X. В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации. "Мои службы и я лично будем крайне бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Закона о цифровых услугах, и без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами… для защиты граждан ЕС от серьезного вреда", - предупредил Маска в своем письме Бретон. Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на 12 августа интервью экс-президента и кандидата в президенты США предпринимателю и миллиардеру Илону Маску состоится в 20.00 по восточноамериканскому времени (03.00 мск вторника) и будет представлять собой "беседу столетия". В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240812/ssha-1965581259.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Евросоюз
В ЕС перед интервью с Трампом напомнили Маску об ответственности
Бретон перед интервью с Трампом напомнил Маску об ответственности за контент
БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X сообщил, что направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом письмо
с предупреждением об ответственности за "вредоносный контент".
"Большая аудитория накладывает и большую ответственность. Поскольку существует риск усиления потенциально опасного контента в ЕС в связи с мероприятиями с участием большой аудитории по всему миру, я направил письмо Илону Маску", - написал Бретон в принадлежащей Маску сети X.
В документе еврокомиссар, в частности, напомнил Маску о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче информации. "Мои службы и я лично будем крайне бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Закона о цифровых услугах, и без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами… для защиты граждан ЕС от серьезного вреда", - предупредил Маска в своем письме Бретон.
Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на 12 августа интервью экс-президента и кандидата в президенты США предпринимателю и миллиардеру Илону Маску состоится в 20.00 по восточноамериканскому времени (03.00 мск вторника) и будет представлять собой "беседу столетия". В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.