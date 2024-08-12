https://ria.ru/20240812/indiya-1965593582.html

В Индии более 30 человек погибли при наводнениях

В Индии более 30 человек погибли при наводнениях - РИА Новости, 12.08.2024

В Индии более 30 человек погибли при наводнениях

Более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:58

2024-08-12T06:58

2024-08-12T06:58

в мире

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433901_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_eac89753b58ec9f9b1d7c37a63d4f1f7.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, сообщает газета Times of India. Согласно изданию, в результате стихии как минимум восемь человек пропали без вести. "В результате мощных дождей 31 человек погиб в воскресенье в (северных штатах страны - ред.) Раджастане, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб ", - сообщает издание. Согласно изданию, больше всего жертв пришлось на штат Раджастан, где погибли 17 человек и пять пропали без вести. В начале августа агентство Press Trust of India передавало, что более 20 человек погибли на севере Индии из-за оползней, вызванных сильными дождями.

https://ria.ru/20240812/kitay-1965590347.html

https://ria.ru/20240808/chislo-1964795136.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия