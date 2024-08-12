https://ria.ru/20240812/indiya-1965593582.html
В Индии более 30 человек погибли при наводнениях
В Индии более 30 человек погибли при наводнениях - РИА Новости, 12.08.2024
В Индии более 30 человек погибли при наводнениях
Более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:58
2024-08-12T06:58
2024-08-12T06:58
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, сообщает газета Times of India. Согласно изданию, в результате стихии как минимум восемь человек пропали без вести. "В результате мощных дождей 31 человек погиб в воскресенье в (северных штатах страны - ред.) Раджастане, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб ", - сообщает издание. Согласно изданию, больше всего жертв пришлось на штат Раджастан, где погибли 17 человек и пять пропали без вести. В начале августа агентство Press Trust of India передавало, что более 20 человек погибли на севере Индии из-за оползней, вызванных сильными дождями.
https://ria.ru/20240812/kitay-1965590347.html
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в мире, индия
В Индии более 30 человек погибли при наводнениях
Times of India: более 30 человек погибли при наводнениях в северных штатах Индии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Более 30 человек погибли при наводнениях, вызванных сильными дождями в северных штатах Индии, сообщает газета Times of India
.
Согласно изданию, в результате стихии как минимум восемь человек пропали без вести.
"В результате мощных дождей 31 человек погиб в воскресенье в (северных штатах страны - ред.) Раджастане, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб ", - сообщает издание.
Согласно изданию, больше всего жертв пришлось на штат Раджастан, где погибли 17 человек и пять пропали без вести.
В начале августа агентство Press Trust of India передавало, что более 20 человек погибли на севере Индии из-за оползней, вызванных сильными дождями.