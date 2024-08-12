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Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 12.08.2024 (обновлено: 17:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/herson-1965777885.html
Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор
Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2024
Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор
Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:46
2024-08-12T17:55
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии. Пожилые люди вынуждены занимать в долг на лекарства или вовсе оставаться без них, не имея ни малейшей возможности получать хоть какое-то лечение", - сказал Кастюкевич. По его словам, пока в освобожденной левобережной части Херсонской области очень многие медицинские услуги и препараты предоставляются бесплатно, на правом берегу все лекарства пенсионеры вынуждены приобретать самостоятельно. "Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты. Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - подчеркнул сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240704/kherson-1957244956.html
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
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херсон, херсонская область , игорь кастюкевич
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Игорь Кастюкевич
Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: пенсионеры в Херсоне оказались загнаны в долги для выживания

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии. Пожилые люди вынуждены занимать в долг на лекарства или вовсе оставаться без них, не имея ни малейшей возможности получать хоть какое-то лечение", - сказал Кастюкевич.
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По его словам, пока в освобожденной левобережной части Херсонской области очень многие медицинские услуги и препараты предоставляются бесплатно, на правом берегу все лекарства пенсионеры вынуждены приобретать самостоятельно.
«
"Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты. Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьИгорь Кастюкевич
 
 
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