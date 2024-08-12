Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: пенсионеры в Херсоне оказались загнаны в долги для выживания
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии. Пожилые люди вынуждены занимать в долг на лекарства или вовсе оставаться без них, не имея ни малейшей возможности получать хоть какое-то лечение", - сказал Кастюкевич.
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По его словам, пока в освобожденной левобережной части Херсонской области очень многие медицинские услуги и препараты предоставляются бесплатно, на правом берегу все лекарства пенсионеры вынуждены приобретать самостоятельно.
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"Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты. Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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