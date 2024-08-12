https://ria.ru/20240812/herson-1965777885.html

Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор

Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор - РИА Новости, 12.08.2024

Киев вгоняет пенсионеров в Херсоне в долги, заявил сенатор

Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:46

2024-08-12T17:46

2024-08-12T17:55

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

игорь кастюкевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Пенсионеры, проживающие во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне, оказались загнаны в долги ради выживания, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии. Пожилые люди вынуждены занимать в долг на лекарства или вовсе оставаться без них, не имея ни малейшей возможности получать хоть какое-то лечение", - сказал Кастюкевич. По его словам, пока в освобожденной левобережной части Херсонской области очень многие медицинские услуги и препараты предоставляются бесплатно, на правом берегу все лекарства пенсионеры вынуждены приобретать самостоятельно. "Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты. Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - подчеркнул сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240704/kherson-1957244956.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , игорь кастюкевич