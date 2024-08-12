https://ria.ru/20240812/gutsul--1965817542.html

Глава Гагаузии осудила блокировку доступа в Молдавии к веб-ресурсам "ПСБ"

Глава Гагаузии осудила блокировку доступа в Молдавии к веб-ресурсам "ПСБ" - РИА Новости, 12.08.2024

Глава Гагаузии осудила блокировку доступа в Молдавии к веб-ресурсам "ПСБ"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила попытку центральных властей Молдавии подорвать социальный проект по доплатам бюджетников в автономии и других регионах... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T23:07

2024-08-12T23:07

2024-08-12T23:07

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КИШИНЕВ, 12 авг – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул осудила попытку центральных властей Молдавии подорвать социальный проект по доплатам бюджетников в автономии и других регионах республики. Ранее в понедельник Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь. "Действия Кишинева лишний раз доказывают, что у президента Майи Санду и партии власти нет никаких принципов. Их цель — не вывести из нищеты самые социально незащищенные группы населения. Если бы это было так, они бы занялись повышением пенсий, а не их индексацией. И не пытались задушить социальный проект, который реализуется с помощью нашего мецената в Гагаузии, Тараклии и Оргееве. Благодаря этому проекту, мы направили внешнюю помощь для выплат дополнительных 2 тысяч леев (около 10 тысяч рублей) 30 тысячам пенсионеров и бюджетников автономии. Деньги не делились между посредниками, не падали в карманы министров, экспертов и аудиторов. Это пример ответственной социальной политики, которую членам правящей партии можно и нужно брать на вооружение. А не пытаться разрушить построенное", - прокомментировала Гуцул ситуацию для РИА Новости. Глава Гагаузии добавила, что администрация автономии продолжит бороться за реализацию социального проекта. "Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы жители Гагаузии продолжали получать выплаты. Мы защитим право людей на достойную жизнь", - добавила она. В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским "Промсвязьбанком" о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая. Позднее глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, которые проходят через "Промсвязьбанк". Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240812/davlenie-1965809511.html

https://ria.ru/20240811/moldaviya-1965536008.html

https://ria.ru/20240731/gutsul-1963164601.html

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промсвязьбанк, евгения гуцул, майя санду, гагаузия, молдавия, россия, в мире