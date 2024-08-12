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Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 12.08.2024 (обновлено: 17:51 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска - РИА Новости, 12.08.2024
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска
Москвич Рашит Гильфанов рассказал журналистам, что уже в течение двух лет приносит гуманитарную помощь, когда он услышал о сборе для жителей Курской области, у... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:03
2024-08-12T17:51
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москвич Рашит Гильфанов рассказал журналистам, что уже в течение двух лет приносит гуманитарную помощь, когда он услышал о сборе для жителей Курской области, у него не было никаких сомнений. "Я увидел в интернете, что можно оказать помощь тем областям, которые сейчас у нас находятся в тяжёлом положении, и незамедлительно, потому что я уже в течение двух лет прихожу в штаб, оставляю гуманитарную помощь. И, конечно же, сомнений не было, чтобы сегодня тоже такую же помощь оказать и принести сюда", - рассказал москвич. Он принес вещи первой необходимости, средства личной гигиены и не скоропортящиеся продукты, например, крупы, консервы. Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска

Житель Москвы Гильфанов рассказал, что уже два года приносит гуманитарную помощь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москвич Рашит Гильфанов рассказал журналистам, что уже в течение двух лет приносит гуманитарную помощь, когда он услышал о сборе для жителей Курской области, у него не было никаких сомнений.
"Я увидел в интернете, что можно оказать помощь тем областям, которые сейчас у нас находятся в тяжёлом положении, и незамедлительно, потому что я уже в течение двух лет прихожу в штаб, оставляю гуманитарную помощь. И, конечно же, сомнений не было, чтобы сегодня тоже такую же помощь оказать и принести сюда", - рассказал москвич.
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Он принес вещи первой необходимости, средства личной гигиены и не скоропортящиеся продукты, например, крупы, консервы.
Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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