https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска

Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска - РИА Новости, 12.08.2024

Житель Москвы рассказал, почему решил принести гумпомощь для Курска

Москвич Рашит Гильфанов рассказал журналистам, что уже в течение двух лет приносит гуманитарную помощь, когда он услышал о сборе для жителей Курской области, у... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:03

2024-08-12T16:03

2024-08-12T17:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москвич Рашит Гильфанов рассказал журналистам, что уже в течение двух лет приносит гуманитарную помощь, когда он услышал о сборе для жителей Курской области, у него не было никаких сомнений. "Я увидел в интернете, что можно оказать помощь тем областям, которые сейчас у нас находятся в тяжёлом положении, и незамедлительно, потому что я уже в течение двух лет прихожу в штаб, оставляю гуманитарную помощь. И, конечно же, сомнений не было, чтобы сегодня тоже такую же помощь оказать и принести сюда", - рассказал москвич. Он принес вещи первой необходимости, средства личной гигиены и не скоропортящиеся продукты, например, крупы, консервы. Сбор помощи для пострадавших жителей Курской области стартовал в субботу и идет в 14 штабах "Москва помогает". Большинство из них работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, общество