https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html

В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи

В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.08.2024

В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи

Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:55

2024-08-12T15:55

2024-08-12T15:55

надежные люди

сочи

россия

сво

гуманитарная помощь

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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным властей, помощь тем, кто находится на передовой, оказывается регулярно. Гуманитарный груз собирается для бойцов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также в социальные и медицинские учреждения, которые находятся в новых регионах России. "В рамках оказания поддержки военнослужащих РФ в зону СВО направлен очередной пакет гуманитарной помощи. К линии боевого соприкосновения отправлено более 250 килограммов груза, в том числе строительные материалы для возведения укреплений, продукты питания, средства индивидуальной гигиены, одежда", - говорится в сообщении. С начала спецоперации на курорте действует координационный совет, в рамках которого оказывается помощь семьям мобилизованных сочинцев. "При помощи санаторно-курортных организаций, неравнодушных предпринимателей, депутатов городского собрания, жителей города с активной гражданской позицией стараемся оказывать всестороннюю поддержку российским военным, выполняющим боевые задачи в рамках СВО", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html

сочи

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Артем Смирнов

сочи, россия, сво, гуманитарная помощь