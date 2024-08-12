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В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.08.2024
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи
Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:55
2024-08-12T15:55
2024-08-12T15:55
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным властей, помощь тем, кто находится на передовой, оказывается регулярно. Гуманитарный груз собирается для бойцов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также в социальные и медицинские учреждения, которые находятся в новых регионах России. "В рамках оказания поддержки военнослужащих РФ в зону СВО направлен очередной пакет гуманитарной помощи. К линии боевого соприкосновения отправлено более 250 килограммов груза, в том числе строительные материалы для возведения укреплений, продукты питания, средства индивидуальной гигиены, одежда", - говорится в сообщении. С начала спецоперации на курорте действует координационный совет, в рамках которого оказывается помощь семьям мобилизованных сочинцев. "При помощи санаторно-курортных организаций, неравнодушных предпринимателей, депутатов городского собрания, жителей города с активной гражданской позицией стараемся оказывать всестороннюю поддержку российским военным, выполняющим боевые задачи в рамках СВО", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, россия, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сочи, Россия, СВО, Гуманитарная помощь
СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
По данным властей, помощь тем, кто находится на передовой, оказывается регулярно. Гуманитарный груз собирается для бойцов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также в социальные и медицинские учреждения, которые находятся в новых регионах России
.
"В рамках оказания поддержки военнослужащих РФ в зону СВО направлен очередной пакет гуманитарной помощи. К линии боевого соприкосновения отправлено более 250 килограммов груза, в том числе строительные материалы для возведения укреплений, продукты питания, средства индивидуальной гигиены, одежда", - говорится в сообщении.
С начала спецоперации на курорте действует координационный совет, в рамках которого оказывается помощь семьям мобилизованных сочинцев.
"При помощи санаторно-курортных организаций, неравнодушных предпринимателей, депутатов городского собрания, жителей города с активной гражданской позицией стараемся оказывать всестороннюю поддержку российским военным, выполняющим боевые задачи в рамках СВО", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.