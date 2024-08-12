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В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:55 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи - РИА Новости, 12.08.2024
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи
Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:55
2024-08-12T15:55
надежные люди
сочи
россия
сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации курорта. По данным властей, помощь тем, кто находится на передовой, оказывается регулярно. Гуманитарный груз собирается для бойцов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также в социальные и медицинские учреждения, которые находятся в новых регионах России. "В рамках оказания поддержки военнослужащих РФ в зону СВО направлен очередной пакет гуманитарной помощи. К линии боевого соприкосновения отправлено более 250 килограммов груза, в том числе строительные материалы для возведения укреплений, продукты питания, средства индивидуальной гигиены, одежда", - говорится в сообщении. С начала спецоперации на курорте действует координационный совет, в рамках которого оказывается помощь семьям мобилизованных сочинцев. "При помощи санаторно-курортных организаций, неравнодушных предпринимателей, депутатов городского собрания, жителей города с активной гражданской позицией стараемся оказывать всестороннюю поддержку российским военным, выполняющим боевые задачи в рамках СВО", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html
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сочи, россия, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сочи, Россия, СВО, Гуманитарная помощь

В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба администрации СочиБолее 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО
Более 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
Более 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Более 250 килограммов груза, состоящего из строительных материалов, продуктов, одежды и средств личной гигиены, отправили из Сочи в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
По данным властей, помощь тем, кто находится на передовой, оказывается регулярно. Гуманитарный груз собирается для бойцов, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также в социальные и медицинские учреждения, которые находятся в новых регионах России.
Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО
9 августа, 18:03
"В рамках оказания поддержки военнослужащих РФ в зону СВО направлен очередной пакет гуманитарной помощи. К линии боевого соприкосновения отправлено более 250 килограммов груза, в том числе строительные материалы для возведения укреплений, продукты питания, средства индивидуальной гигиены, одежда", - говорится в сообщении.
С начала спецоперации на курорте действует координационный совет, в рамках которого оказывается помощь семьям мобилизованных сочинцев.
"При помощи санаторно-курортных организаций, неравнодушных предпринимателей, депутатов городского собрания, жителей города с активной гражданской позицией стараемся оказывать всестороннюю поддержку российским военным, выполняющим боевые задачи в рамках СВО", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Сочи Галины Москалевой.
 
Надежные людиСочиРоссияСВОГуманитарная помощь
 
 
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