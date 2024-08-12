https://ria.ru/20240812/gretsiya-1965597282.html

Греческие пожарные не могут остановить пожар в Аттике

Греческие пожарные не могут остановить пожар в Аттике - РИА Новости, 12.08.2024

Греческие пожарные не могут остановить пожар в Аттике

Греческие пожарные не могут остановить распространение пожара, начавшегося в воскресенье днем в местечке Варнава в столичном регионе Аттика, рано утром в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:56

2024-08-12T07:56

2024-08-12T09:14

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АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Греческие пожарные не могут остановить распространение пожара, начавшегося в воскресенье днем в местечке Варнава в столичном регионе Аттика, рано утром в понедельник объявлена эвакуация жителей семи поселений, сообщил представитель пожарной службы Греции Василиос Ватракояннис на внеочередном брифинге в понедельник утром. Пожар в Варнаве начался около 15.00 (совпадает с мск) и быстро распространился из-за сильного ветра - его скорость достигала 90 километров в час. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и в воскресенье вечером вернулся в Афины из-за критической ситуации, связанной с пожарами. "Все силы гражданской защиты вели тяжелую борьбу в течение ночи, но, несмотря на сверхчеловеческие усилия, пожар быстро разрастается и в настоящее время движется в сторону муниципалитета Пентели (в северных пригородах Афин - ред.), так как он прошел на гору Пентели", - сказал Ватракояннис. Гора Пентели (Пентелико) - вторая по высоте в Аттике, ее высота превышает 1100 метров. По словам пресс-секретаря пожарной службы, в 05.10 утра (совпадает с мск) было выпущено сообщение об эвакуации жителей из поселений Неа Пентели в Мелиссию и из Палеа Пентели во Врилиссию, затем - об эвакуации жителей из поселений Драфи, Диони и Дамараси в сторону Марафонского проспекта, а в 05.40 - об эвакуации жителей поселений Дау Пентели и Агиос Спиридонас в Рафину. Жителям района Антуса сообщили о необходимости быть готовыми к эвакуации. "Также на данный момент эвакуированы детская больница Пентели и военный госпиталь 414", - сообщил Ватракояннис. Он добавил, что на месте работают 510 пожарных с 16 пешими командами и 152 единицами техники, а также большое количество добровольцев, при содействии всех соответствующих ведомств. С первыми лучами солнца в тушении пожара задействовали 29 единиц авиатехники. "Ночью сохранялся сильный ветер, создававший опасные ситуации. К сожалению, в ближайшие часы ожидается усиление интенсивности ветра", - сказал представитель пожарной службы. Накануне вечером он сообщил, что авиатехника произвела первый сброс воды через пять минут после начала пожара, а через 10 минут были направлены первые наземные силы, однако сильный ветер быстро распространил огонь, создав экстремальную ситуацию с непрерывными очагами и новыми фронтами. По сообщениям телевидения, высота огня достигала 50 метров. В Греции стоит жаркая сухая погода с температурой воздуха около 34 градусов по Цельсию и сильным ветром. В районе ЧП, по прогнозу метеорологов, ожидается ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта.

https://ria.ru/20240805/be-200-1964242773.html

https://ria.ru/20240717/pozhary-1960271957.html

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в мире, греция, аттика, афины, кириакос мицотакис