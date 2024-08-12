https://ria.ru/20240812/gosduma-1965765076.html

В Госдуме назвали атаки на Курскую область частью ядерной угрозы Пентагона

В Госдуме назвали атаки на Курскую область частью ядерной угрозы Пентагона - РИА Новости, 12.08.2024

В Госдуме назвали атаки на Курскую область частью ядерной угрозы Пентагона

Отправка атомной подлодки США на Ближний Восток, обстрелы Курской области и Запорожской АЭС являются звеньями одной ядерной угрозы всему миру, за которой стоит... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:10

2024-08-12T17:10

2024-08-12T17:10

специальная военная операция на украине

сша

ближний восток

курская область

адальби шхагошев

министерство обороны сша

запорожская аэс

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отправка атомной подлодки США на Ближний Восток, обстрелы Курской области и Запорожской АЭС являются звеньями одной ядерной угрозы всему миру, за которой стоит Пентагон, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Накануне вечером градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения после двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма. На самой ЗАЭС заявили, что на работе объекта возгорание никак не сказалось. Тем не менее, как отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина, физическая целостность атомной станции оказалась нарушена, это создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности. "Разрешённые Киеву Западом систематические атаки на атомную электростанцию в Запорожье, а также атака станции в Курской области и анонс Пентагона об отправке атомной подлодки на Ближний Восток - это звенья одной серьезной ядерной угрозы. Это не просто разговоры о ядерной напряженности, а прямые практические действия… Принципы ядерной безопасности определяются не только радиационным фоном. Это уже уровень ответственности не экспертов МАГАТЭ, а политики США, не ответившей в своё время за свой ядерный беспредел в Японии", - сообщил депутат. Также он отметил, что практическая ядерная эскалация, как в указанных случаях, опасна для всех. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом.

https://ria.ru/20240812/ssha-1965764531.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965725650.html

сша

ближний восток

курская область

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сша, ближний восток, курская область, адальби шхагошев, министерство обороны сша, запорожская аэс, россия