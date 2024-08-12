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Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gosdep-1965819044.html
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области
США по-прежнему отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом", следует из выступления... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:22
2024-08-12T23:22
специальная военная операция на украине
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
украина
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США по-прежнему отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом", следует из выступления заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя. "Я позволю нашим партнерам на Украине говорить о своих военных операциях, но в целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя… Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимое", - сообщил он журналистам на брифинге. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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государственный департамент сша, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, украина, валерий герасимов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, В мире
Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ под Курском, но поддержал Киев

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США по-прежнему отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом", следует из выступления заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя.
"Я позволю нашим партнерам на Украине говорить о своих военных операциях, но в целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя… Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимое", - сообщил он журналистам на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВ мире
 
 
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