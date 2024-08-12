https://ria.ru/20240812/gosdep-1965819044.html

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области

США по-прежнему отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом", следует из выступления... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T23:22

2024-08-12T23:22

2024-08-12T23:22

специальная военная операция на украине

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

украина

валерий герасимов

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США по-прежнему отказываются комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом", следует из выступления заместителя официального представителя госдепартамента Веданта Пателя. "Я позволю нашим партнерам на Украине говорить о своих военных операциях, но в целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя… Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимое", - сообщил он журналистам на брифинге. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

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государственный департамент сша, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, украина, валерий герасимов, в мире