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Берлин намерен обсудить с Киевом атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/germaniya-1965740111.html
Берлин намерен обсудить с Киевом атаки ВСУ на Курскую область
Берлин намерен обсудить с Киевом атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Берлин намерен обсудить с Киевом атаки ВСУ на Курскую область
Немецкое правительство и партнёры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:44
2024-08-12T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
вооруженные силы украины
нато
германия
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Немецкое правительство и партнёры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. "Пока что все выглядит как ограниченная по пространству операция. Поэтому было бы неразумно сейчас давать публичные комментарии по этому поводу - комментировать или оценивать текущие военные события в отрыве от действительности. Это касается и систем вооружений, предназначенных для конкретных миссий. Все это станет частью интенсивного обмена (позициями - ред.), который мы будем вести с нашими ближайшими партнерами и правительством в Киеве", - заявил Бюхнер в ходе брифинга кабмина на вопрос о наличии или отсутствии разрешения Киеву использовать немецкое оружие под Курском. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html
https://ria.ru/20240811/germaniya-1965565717.html
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в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Германия
Берлин намерен обсудить с Киевом атаки ВСУ на Курскую область

Правительство ФРГ: Берлин обсудит с Киевом ситуацию с атаками на Курскую область

© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Николай Филяков
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Немецкое правительство и партнёры по НАТО намерены провести "интенсивный" обмен мнениями с властями в Киеве о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там поставленного Украине западного оружия, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.
"Пока что все выглядит как ограниченная по пространству операция. Поэтому было бы неразумно сейчас давать публичные комментарии по этому поводу - комментировать или оценивать текущие военные события в отрыве от действительности. Это касается и систем вооружений, предназначенных для конкретных миссий. Все это станет частью интенсивного обмена (позициями - ред.), который мы будем вести с нашими ближайшими партнерами и правительством в Киеве", - заявил Бюхнер в ходе брифинга кабмина на вопрос о наличии или отсутствии разрешения Киеву использовать немецкое оружие под Курском.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область
Вчера, 04:11
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Уничтожение украинского танка - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области
11 августа, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОГермания
 
 
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