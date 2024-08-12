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В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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10:49 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html
В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС
В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС
Атака Украины на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:49
2024-08-12T10:49
в мире
украина
германия
сша
валерий герасимов
нато
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака Украины на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, своим мнением он поделился в соцсети X. "Атака на Запорожскую атомную электростанцию, совершенная Украиной, создает предпосылки для прямого вмешательства НАТО в прокси-войну США с Россией", — написал он.Дотком добавил, что Украина проигрывает, и без прямого участия сил альянса Запад потерпит позорное поражение до конца года.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/vsu-1965496167.html
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в мире, украина, германия, сша, валерий герасимов, нато, запорожская аэс
В мире, Украина, Германия, США, Валерий Герасимов, НАТО, Запорожская АЭС
В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС

Дотком: атака ВСУ на ЗАЭС грозит привести к вмешательству НАТО в конфликт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака Украины на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, своим мнением он поделился в соцсети X.
"Атака на Запорожскую атомную электростанцию, совершенная Украиной, создает предпосылки для прямого вмешательства НАТО в прокси-войну США с Россией", — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Стало известно о "третьем участнике" операции ВСУ в Курской области
11 августа, 12:20
Дотком добавил, что Украина проигрывает, и без прямого участия сил альянса Запад потерпит позорное поражение до конца года.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВСУ серьезно повредили градирню ЗАЭС, заявили в "Росатоме"
Вчера, 00:15
 
В миреУкраинаГерманияСШАВалерий ГерасимовНАТОЗапорожская АЭС
 
 
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