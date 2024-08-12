https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html

В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС

В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС

Атака Украины на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:49

2024-08-12T10:49

2024-08-12T10:49

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запорожская аэс

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атака Украины на Запорожскую АЭС может привести к прямому вмешательству НАТО в конфликт, считает бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, своим мнением он поделился в соцсети X. "Атака на Запорожскую атомную электростанцию, совершенная Украиной, создает предпосылки для прямого вмешательства НАТО в прокси-войну США с Россией", — написал он.Дотком добавил, что Украина проигрывает, и без прямого участия сил альянса Запад потерпит позорное поражение до конца года.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/vsu-1965496167.html

https://ria.ru/20240812/zaes-1965572887.html

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в мире, украина, германия, сша, валерий герасимов, нато, запорожская аэс