https://ria.ru/20240812/gaza-1965810630.html
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа - РИА Новости, 12.08.2024
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:29
2024-08-12T21:29
2024-08-12T21:29
хамас
оон
фархан хак
антониу гутерреш
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_ab0d7c866dfbeec6da1c8e90294f4203.jpg
ООН, 12 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Палестинские экстренные службы 10 августа сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате, по предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Генеральный секретарь осуждает продолжающуюся гибель людей в Газе, включая женщин и детей, поскольку мы являемся свидетелями еще одного разрушительного удара Израиля по школе Аль-Табаин в Газе", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_1099ecc7bb82cf0d855537b8d2cc99c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хамас, оон, фархан хак, антониу гутерреш, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, ООН, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
Хак: генсек ООН Гутерреш осудил израильский удар по школе в Газе