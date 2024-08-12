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Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа - РИА Новости, 12.08.2024
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21:29 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gaza-1965810630.html
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа - РИА Новости, 12.08.2024
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:29
2024-08-12T21:29
хамас
оон
фархан хак
антониу гутерреш
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 12 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Палестинские экстренные службы 10 августа сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате, по предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Генеральный секретарь осуждает продолжающуюся гибель людей в Газе, включая женщин и детей, поскольку мы являемся свидетелями еще одного разрушительного удара Израиля по школе Аль-Табаин в Газе", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
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хамас, оон, фархан хак, антониу гутерреш, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС, ООН, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа

Хак: генсек ООН Гутерреш осудил израильский удар по школе в Газе

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
Читать ria.ru в
ООН, 12 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
Палестинские экстренные службы 10 августа сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате, по предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
"Генеральный секретарь осуждает продолжающуюся гибель людей в Газе, включая женщин и детей, поскольку мы являемся свидетелями еще одного разрушительного удара Израиля по школе Аль-Табаин в Газе", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
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ХАМАСООНФархан ХакАнтониу ГутеррешИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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