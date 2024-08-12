https://ria.ru/20240812/gaza-1965810630.html

Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа

Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа - РИА Новости, 12.08.2024

Генсек ООН осудил израильский удар по школе в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:29

2024-08-12T21:29

2024-08-12T21:29

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фархан хак

антониу гутерреш

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 12 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением израильского удара по школе Аль-Табаин в Газе, где, предварительно, погибли 100 человек, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Палестинские экстренные службы 10 августа сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате, по предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Генеральный секретарь осуждает продолжающуюся гибель людей в Газе, включая женщин и детей, поскольку мы являемся свидетелями еще одного разрушительного удара Израиля по школе Аль-Табаин в Газе", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

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хамас, оон, фархан хак, антониу гутерреш, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году