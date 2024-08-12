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Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.08.2024
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15:35 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gaz-1965737771.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.08.2024
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:35
2024-08-12T15:35
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров, ускорив рост в понедельник почти до 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 447,8 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.32 мск их стоимость составляет уже 481,6 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Показатель на опасениях опасений за транзит российского газа через Украину за неделю вырос на 13,4% – более чем на 50 долларов за тысячу кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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экономика, цены на нефть, украина, европа, россия, газпром
Экономика, Цены на нефть, Украина, Европа, Россия, Газпром
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $480 за тыс кубометров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод.
Трубопровод. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров, ускорив рост в понедельник почти до 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 447,8 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.32 мск их стоимость составляет уже 481,6 доллара (+5,6%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Показатель на опасениях опасений за транзит российского газа через Украину за неделю вырос на 13,4% – более чем на 50 долларов за тысячу кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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