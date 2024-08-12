https://ria.ru/20240812/gaz-1965737771.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.08.2024
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:35
2024-08-12T15:35
2024-08-12T15:35
экономика
цены на нефть
украина
европа
россия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров, ускорив рост в понедельник почти до 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 447,8 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.32 мск их стоимость составляет уже 481,6 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Показатель на опасениях опасений за транзит российского газа через Украину за неделю вырос на 13,4% – более чем на 50 долларов за тысячу кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, европа, россия, газпром
Экономика, Цены на нефть, Украина, Европа, Россия, Газпром
Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря превысили $480 за тыс кубометров
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров, ускорив рост в понедельник почти до 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 447,8 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.32 мск их стоимость составляет уже 481,6 доллара (+5,6%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Показатель на опасениях опасений за транзит российского газа через Украину за неделю вырос на 13,4% – более чем на 50 долларов за тысячу кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.