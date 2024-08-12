https://ria.ru/20240812/gastrofestival-1965667370.html

Более 40 заведений поучаствуют в амурском гастрофестивале "Берега Вкуса"

Более 40 заведений поучаствуют в амурском гастрофестивале "Берега Вкуса" - РИА Новости, 12.08.2024

Более 40 заведений поучаствуют в амурском гастрофестивале "Берега Вкуса"

Международный гастрономический фестиваль "Берега Вкуса" пройдет во второй раз в Благовещенске с 21 по 24 августа, в нем примут участие более 40 заведений сферы... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:33

2024-08-12T12:33

2024-08-12T12:33

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Международный гастрономический фестиваль "Берега Вкуса" пройдет во второй раз в Благовещенске с 21 по 24 августа, в нем примут участие более 40 заведений сферы гостеприимства, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сроки увеличили для удобства жителей и гостей региона: так у них будет больше возможностей посетить мероприятия и попробовать блюда народов мира. Участие в фестивале примут свыше 40 заведений сферы гостеприимства. Гости смогут попробовать как знакомые китайские и паназиатские блюда – пельмени с яйцом и черемшой, китайские шашлычки, том-ям и другое, так и менее привычные деликатесы. Среди них: лахмаджун, который также называют турецкой пиццей, борщ по-харбински, тайский суп с осьминогом, батумские сэндвичи, томленая в течение семи часов рулька с папоротником в злаковой булочке. "Второй международный гастрономический фестиваль "Берега Вкуса" обещает побить рекорды прошлого года. Если в 2023-м в нем приняли участие 29 кафе и ресторанов Амурской области, то теперь их число превысило четыре десятка. Благодаря тому, что длительность гастрофестиваля увеличена, мы ожидаем и больший наплыв посетителей. Одно из заведений региона планирует за время мероприятия приготовить более 100 килограммов плова, и о таких грандиозных масштабах говорит каждый участник", - рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко, его слова приводит пресс-служба. Как и в прошлом году, часть фестивального меню отведена под блюда с дальневосточным колоритом – их отличает использование местных продуктов. К таким относятся, например, шаурма из щуки, морской гребешок на полустворке по-дальневосточному и щи с груздями по-амурски. Региональными блюдами будут удивлять и во время мастер-классов, которые пройдут на площадке в районе перекрестка Святителя Иннокентия – Краснофлотская. В шатре на набережной, в свою очередь, запланирована насыщенная деловая программа. В день открытия, 21 августа, фестиваль продлится с 16:00 до 22:00, 22 и 23 августа – с 15:00 до 22:00, 24 августа – с 14:00 до 22:00.

https://ria.ru/20240805/morozhenoe-1964227355.html

https://ria.ru/20240808/importozameschenie-1964954337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, амурская область, благовещенск