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Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/gagin-1965808826.html
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
Поляки, французы, американцы воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, возможно среди них есть офицеры и личный состав НАТО, заявил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:05
2024-08-12T21:05
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донецкая народная республика
ян гагин
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Поляки, французы, американцы воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, возможно среди них есть офицеры и личный состав НАТО, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, нападение ВСУ на Курскую область планировалось давно, в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы. "Они могут потерять серьезные резервы, в которых участвуют и наемники иностранные, возможно, я скажу, это офицеры и личный состав НАТО, которые там присутствуют, качественные составы. Мы сейчас не можем сказать, кто из них наемник, кто из них "регуляр". Но при этом все эти люди обречены на уничтожение, потому что наши ВКС действительно качественно работают по тылам и нарушают (их - ред.) логистику", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия - 1". Он отметил, что все прорвавшиеся на территорию России будут рассеяны и уничтожены. "Французов на территории Курской области в том числе достаточно много - возможно, это Иностранный легион, возможно, это добровольцы, возможно, это наемники. Они присутствуют. И поляки, и французы, и американцы – кого там только нет, такой интернационал", - добавил Гагин. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
россия
донецкая народная республика
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курская область, россия, донецкая народная республика, ян гагин, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области

Гагин: в Курской области за ВСУ воюют иностранцы, вероятно, личный состав НАТО

© РИА НовостиЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Ян Гагин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Поляки, французы, американцы воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, возможно среди них есть офицеры и личный состав НАТО, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его мнению, нападение ВСУ на Курскую область планировалось давно, в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы.
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"Они могут потерять серьезные резервы, в которых участвуют и наемники иностранные, возможно, я скажу, это офицеры и личный состав НАТО, которые там присутствуют, качественные составы. Мы сейчас не можем сказать, кто из них наемник, кто из них "регуляр". Но при этом все эти люди обречены на уничтожение, потому что наши ВКС действительно качественно работают по тылам и нарушают (их - ред.) логистику", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия - 1".
Он отметил, что все прорвавшиеся на территорию России будут рассеяны и уничтожены.
"Французов на территории Курской области в том числе достаточно много - возможно, это Иностранный легион, возможно, это добровольцы, возможно, это наемники. Они присутствуют. И поляки, и французы, и американцы – кого там только нет, такой интернационал", - добавил Гагин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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