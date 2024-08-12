В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область
Аналитик Грессель: провал ВСУ в Курской области станет концом для Киева
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область, заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью журналу Spigel.
По словам эксперта, наступление в курском приграничье потребует от Украины огромных ресурсов, которые могли бы пригодиться для поддержания обваливающегося фронта в Донбассе. Провал приграничной авантюры и одновременное поражение в ДНР вызовут у солдат ВСУ множество вопросов к военачальникам. Необдуманное решение Зеленского рискует стать началом конца для украинской армии, предупредил Грессель.
Как отметил аналитик, неудачная атака на Курскую область поставит под угрозу и без того малую помощь Украине со стороны Запада. Так, в Германии могут усилиться позиции антивоенных сил, выступающих против любых поставок Украине..
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.