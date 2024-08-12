https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html

В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область

В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

В ФРГ сообщили Зеленскому мрачную новость об атаке на Курскую область

Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область, заявил эксперт Европейского совета по международным... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:11

2024-08-12T04:11

2024-08-12T04:15

специальная военная операция на украине

украина

курская область

курск

олаф шольц

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_0:0:1127:634_1920x0_80_0_0_a377882cdb08547252e7aaf57f7fdd07.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский недооценил потенциально фатальные для него последствия атаки на Курскую область, заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью журналу Spigel.По словам эксперта, наступление в курском приграничье потребует от Украины огромных ресурсов, которые могли бы пригодиться для поддержания обваливающегося фронта в Донбассе. Провал приграничной авантюры и одновременное поражение в ДНР вызовут у солдат ВСУ множество вопросов к военачальникам. Необдуманное решение Зеленского рискует стать началом конца для украинской армии, предупредил Грессель.Как отметил аналитик, неудачная атака на Курскую область поставит под угрозу и без того малую помощь Украине со стороны Запада. Так, в Германии могут усилиться позиции антивоенных сил, выступающих против любых поставок Украине.. Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html

https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html

https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965554872.html

украина

курская область

курск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, курск, олаф шольц, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины