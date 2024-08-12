https://ria.ru/20240812/forum-1965635097.html

Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина"

Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 12.08.2024

Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина"

Масштабный Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина", который состоится на острове в начале октября, пройдет в новом формате, информирует... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:30

2024-08-12T10:30

2024-08-12T10:30

сахалинская область

южно-сахалинск

валерий лимаренко

сахалин-2

павел завальный

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг - РИА Новости. Масштабный Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина", который состоится на острове в начале октября, пройдет в новом формате, информирует правительство Сахалинской области. "Главное отраслевое событие состоится 2-4 октября в Южно-Сахалинске и соберет сотни ведущих специалистов и экспертов в сфере нефтегазового комплекса и энергетики, в том числе операторов шельфовых проектов ("Газпром", "Сахалинская Энергия" и другие компании). В этом году формат мероприятия изменится - будет развернута масштабная выставка с интерактивом и дискуссиями, которую смогут посетить все желающие", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, форум соберет участников уже 28-й раз – в год 96-летия нефтегазовой отрасли региона. За это время она прошла огромный путь – от первой деревянной нефтяной вышки Зотова на севере Сахалина до шельфовых проектов мирового уровня – и превратилась в признанный центр нефтегазодобычи в России и мире. В островном регионе применяются прорывные технологические и технические решения, которые показали эффективность и при разработке месторождений в суровых условиях Арктики. "Сахалинская область стала первым регионом в России, где началось активное освоение месторождений на шельфе. Уже 30 лет наши шельфовые проекты являются прочной основой развития энергетического комплекса Сахалинской области, Дальнего Востока и России. Будущее отрасли мы связываем, в первую очередь, с глубокой переработкой углеводородов. Такую задачу поставил перед нами президент России Владимир Путин. Мы также работаем над созданием мощной сервисной и технологической базы для реализации проектов в энергоотрасли, крупного международного транспортно-логистического хаба, развитием чистой энергетики, наращиванием кадрового потенциала", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Главной темой форума в этом году станет "Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели". Организаторы запланировали около 100 деловых мероприятий по семи основным разделам, это "Сервисы и технологии на шельфе", "Переработка углеводородов", "Чистое будущее. Устойчивое развитие и климат", "Логистика и международное сотрудничество", "Интеграция науки и образования в бизнес. От исследований к инновациям", "Вклад бизнеса в формирование и продвижение геобренда" и "Кадровый потенциал для развития отрасли". Кроме того, откроется масштабный выставочный комплекс, где будут представлены важнейшие достижения нефтегазовых компаний, отражен их вклад в экономический рост региона, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни сахалинцев и курильчан. Особое внимание в экспозиции будет уделено нефтегазовому проекту "Сахалин-2", который в этом году отмечает свое 30-летие. Юбилей стал важным событием для энергетического сектора региона и страны в целом. Именно в рамках "Сахалин-2" 15 лет назад был запущен первый в России завод по сжижению природного газа. Посетители выставки смогут лично убедиться в том, что проект продолжает развиваться, внедряя инновационные технологии и обеспечивая устойчивость экономики Сахалинской области. На площадке форума впервые будет организован молодежный трек. Молодые специалисты примут участие в дискуссиях, шоу-сессии на тему развития гибких компетенций и даже собеседованиях в кадровый резерв сахалинских нефтегазовых предприятий. По мнению специалистов, форум "Нефть и газ Сахалина" уже много лет является одной из признанных экспертных площадок для обсуждения восточного вектора российской энергетической политики, выработки необходимых экономических и нормативных решений, развития делового сотрудничества и технологического партнерства между ведущими компаниями, экспертными институтами и специалистами российской и международной нефтегазовой отрасли, диалога отрасли и государства по данной тематике. "Отдельно хочу отметить большое внимание, которое будет уделено кадровому обеспечению нефтегазовой отрасли, ведь на Сахалине создается передовой университетский кампус. Я уверен, что и в этом году мероприятие пройдет на самом высоком уровне, и желаю всем его участникам эффективных встреч и интересных, содержательных дискуссий", – цитирует пресс-служба первого зампреда комитета по энергетике Госдумы, президент "Российского Газового Общества" Павла Завального.

https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html

https://ria.ru/20240806/drony-1963424987.html

https://ria.ru/20240718/shuvalov-1960423494.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалин-2, павел завальный