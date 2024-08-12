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Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 12.08.2024
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10:30 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/forum-1965635097.html
Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина"
Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 12.08.2024
Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина"
Масштабный Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина", который состоится на острове в начале октября, пройдет в новом формате, информирует... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:30
2024-08-12T10:30
сахалинская область
южно-сахалинск
валерий лимаренко
сахалин-2
павел завальный
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг - РИА Новости. Масштабный Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина", который состоится на острове в начале октября, пройдет в новом формате, информирует правительство Сахалинской области. "Главное отраслевое событие состоится 2-4 октября в Южно-Сахалинске и соберет сотни ведущих специалистов и экспертов в сфере нефтегазового комплекса и энергетики, в том числе операторов шельфовых проектов ("Газпром", "Сахалинская Энергия" и другие компании). В этом году формат мероприятия изменится - будет развернута масштабная выставка с интерактивом и дискуссиями, которую смогут посетить все желающие", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, форум соберет участников уже 28-й раз – в год 96-летия нефтегазовой отрасли региона. За это время она прошла огромный путь – от первой деревянной нефтяной вышки Зотова на севере Сахалина до шельфовых проектов мирового уровня – и превратилась в признанный центр нефтегазодобычи в России и мире. В островном регионе применяются прорывные технологические и технические решения, которые показали эффективность и при разработке месторождений в суровых условиях Арктики. "Сахалинская область стала первым регионом в России, где началось активное освоение месторождений на шельфе. Уже 30 лет наши шельфовые проекты являются прочной основой развития энергетического комплекса Сахалинской области, Дальнего Востока и России. Будущее отрасли мы связываем, в первую очередь, с глубокой переработкой углеводородов. Такую задачу поставил перед нами президент России Владимир Путин. Мы также работаем над созданием мощной сервисной и технологической базы для реализации проектов в энергоотрасли, крупного международного транспортно-логистического хаба, развитием чистой энергетики, наращиванием кадрового потенциала", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Главной темой форума в этом году станет "Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели". Организаторы запланировали около 100 деловых мероприятий по семи основным разделам, это "Сервисы и технологии на шельфе", "Переработка углеводородов", "Чистое будущее. Устойчивое развитие и климат", "Логистика и международное сотрудничество", "Интеграция науки и образования в бизнес. От исследований к инновациям", "Вклад бизнеса в формирование и продвижение геобренда" и "Кадровый потенциал для развития отрасли". Кроме того, откроется масштабный выставочный комплекс, где будут представлены важнейшие достижения нефтегазовых компаний, отражен их вклад в экономический рост региона, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни сахалинцев и курильчан. Особое внимание в экспозиции будет уделено нефтегазовому проекту "Сахалин-2", который в этом году отмечает свое 30-летие. Юбилей стал важным событием для энергетического сектора региона и страны в целом. Именно в рамках "Сахалин-2" 15 лет назад был запущен первый в России завод по сжижению природного газа. Посетители выставки смогут лично убедиться в том, что проект продолжает развиваться, внедряя инновационные технологии и обеспечивая устойчивость экономики Сахалинской области. На площадке форума впервые будет организован молодежный трек. Молодые специалисты примут участие в дискуссиях, шоу-сессии на тему развития гибких компетенций и даже собеседованиях в кадровый резерв сахалинских нефтегазовых предприятий. По мнению специалистов, форум "Нефть и газ Сахалина" уже много лет является одной из признанных экспертных площадок для обсуждения восточного вектора российской энергетической политики, выработки необходимых экономических и нормативных решений, развития делового сотрудничества и технологического партнерства между ведущими компаниями, экспертными институтами и специалистами российской и международной нефтегазовой отрасли, диалога отрасли и государства по данной тематике. "Отдельно хочу отметить большое внимание, которое будет уделено кадровому обеспечению нефтегазовой отрасли, ведь на Сахалине создается передовой университетский кампус. Я уверен, что и в этом году мероприятие пройдет на самом высоком уровне, и желаю всем его участникам эффективных встреч и интересных, содержательных дискуссий", – цитирует пресс-служба первого зампреда комитета по энергетике Госдумы, президент "Российского Газового Общества" Павла Завального.
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сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалин-2, павел завальный
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Сахалин-2, Павел Завальный

Организаторы переформатировали форум "Нефть и газ Сахалина"

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиФорум "Нефть и газ Сахалина" в Южно-Сахалинске
Форум Нефть и газ Сахалина в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Форум "Нефть и газ Сахалина" в Южно-Сахалинске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг - РИА Новости. Масштабный Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина", который состоится на острове в начале октября, пройдет в новом формате, информирует правительство Сахалинской области.
"Главное отраслевое событие состоится 2-4 октября в Южно-Сахалинске и соберет сотни ведущих специалистов и экспертов в сфере нефтегазового комплекса и энергетики, в том числе операторов шельфовых проектов ("Газпром", "Сахалинская Энергия" и другие компании). В этом году формат мероприятия изменится - будет развернута масштабная выставка с интерактивом и дискуссиями, которую смогут посетить все желающие", - отмечается в сообщении.
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По информации пресс-службы, форум соберет участников уже 28-й раз – в год 96-летия нефтегазовой отрасли региона. За это время она прошла огромный путь – от первой деревянной нефтяной вышки Зотова на севере Сахалина до шельфовых проектов мирового уровня – и превратилась в признанный центр нефтегазодобычи в России и мире. В островном регионе применяются прорывные технологические и технические решения, которые показали эффективность и при разработке месторождений в суровых условиях Арктики.
"Сахалинская область стала первым регионом в России, где началось активное освоение месторождений на шельфе. Уже 30 лет наши шельфовые проекты являются прочной основой развития энергетического комплекса Сахалинской области, Дальнего Востока и России. Будущее отрасли мы связываем, в первую очередь, с глубокой переработкой углеводородов. Такую задачу поставил перед нами президент России Владимир Путин. Мы также работаем над созданием мощной сервисной и технологической базы для реализации проектов в энергоотрасли, крупного международного транспортно-логистического хаба, развитием чистой энергетики, наращиванием кадрового потенциала", – цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.
Главной темой форума в этом году станет "Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели". Организаторы запланировали около 100 деловых мероприятий по семи основным разделам, это "Сервисы и технологии на шельфе", "Переработка углеводородов", "Чистое будущее. Устойчивое развитие и климат", "Логистика и международное сотрудничество", "Интеграция науки и образования в бизнес. От исследований к инновациям", "Вклад бизнеса в формирование и продвижение геобренда" и "Кадровый потенциал для развития отрасли". Кроме того, откроется масштабный выставочный комплекс, где будут представлены важнейшие достижения нефтегазовых компаний, отражен их вклад в экономический рост региона, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение уровня жизни сахалинцев и курильчан.
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Особое внимание в экспозиции будет уделено нефтегазовому проекту "Сахалин-2", который в этом году отмечает свое 30-летие. Юбилей стал важным событием для энергетического сектора региона и страны в целом. Именно в рамках "Сахалин-2" 15 лет назад был запущен первый в России завод по сжижению природного газа. Посетители выставки смогут лично убедиться в том, что проект продолжает развиваться, внедряя инновационные технологии и обеспечивая устойчивость экономики Сахалинской области.
На площадке форума впервые будет организован молодежный трек. Молодые специалисты примут участие в дискуссиях, шоу-сессии на тему развития гибких компетенций и даже собеседованиях в кадровый резерв сахалинских нефтегазовых предприятий.
По мнению специалистов, форум "Нефть и газ Сахалина" уже много лет является одной из признанных экспертных площадок для обсуждения восточного вектора российской энергетической политики, выработки необходимых экономических и нормативных решений, развития делового сотрудничества и технологического партнерства между ведущими компаниями, экспертными институтами и специалистами российской и международной нефтегазовой отрасли, диалога отрасли и государства по данной тематике.
"Отдельно хочу отметить большое внимание, которое будет уделено кадровому обеспечению нефтегазовой отрасли, ведь на Сахалине создается передовой университетский кампус. Я уверен, что и в этом году мероприятие пройдет на самом высоком уровне, и желаю всем его участникам эффективных встреч и интересных, содержательных дискуссий", – цитирует пресс-служба первого зампреда комитета по энергетике Госдумы, президент "Российского Газового Общества" Павла Завального.
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