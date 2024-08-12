https://ria.ru/20240812/forum-1965579653.html

В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"

В Подмосковье открывается форум "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024

В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"

Форум "Армия-2024" открывается в конгрессно-выставочном центре "Патриот" и пройдет с 12 по 14 августа 2024 года, общая площадь выставочных экспозиций составит... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:46

2024-08-12T01:46

2024-08-12T01:50

безопасность

технологии

россия

роскосмос

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Форум "Армия-2024" открывается в конгрессно-выставочном центре "Патриот" и пройдет с 12 по 14 августа 2024 года, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тысяч квадратных метров. Традиционно на военно-техническом форуме "Армия-2024" будут представлены образцы военной продукции, техники и вооружения. В этом году программа "Армии" сократилась до трех дней. Несмотря на это, внимание к форуму по-прежнему высокое. В выставке участвуют холдинги-производители военной техники и вооружений: ОАК, "Вертолеты России", УВЗ, "Техмаш", ЦКБ "Рубин", "Высокоточные комплексы", Росэл, "Калашников" и другие. Форум реально демонстрирует динамику совершенствования оружия за время спецоперации. Многие образцы техники созданы или значительно доработаны с учетом приобретенного боевого опыта. Будет представлено немало образцов вооружения, военной и специальной техники, отлично зарекомендовавших себя на СВО. Новинки экспозиции Можно будет увидеть малоразмерный колесный робот "Депеша". Дрон может использоваться как транспортное средство, носитель соответствующих систем вооружения или в качестве беспилотника-камикадзе. Гусеничные беспилотные транспортные средства "Мангуст" в большой и малой модификациях впервые покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Линейка средств радиоэлектронной борьбы впервые будет показана в качестве новейшей разработки "Росэлектроники" — носимого комплекса РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-беспилотниками. Авиация и бпла На форуме впервые будет показан модернизированный дрон-разведчик Supercam S350М. Эта версия флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350 хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Военно-морской флот Как сообщили РИА Новости в Центральном конструкторском бюро "Рубин", впервые компания представит на выставке "Армия-2024" неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми установками ракет. Разработчик также впервые представит на форуме проект необитаемой подводной станции "Октавис", которая способна под водой обеспечить зарядку морских дронов. "Рубин" представит на выставке свою новую разработку: автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Аргус-Д". Это первый в России проект аппарата со сбрасываемой полезной нагрузкой. Космос Как сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса", в этом году на стенде госкорпорации будут показаны спутник широкополосного интернета "Марафон" и аппарат связи "Экспресс-РВ", которые войдут в многоспутниковую группировку "Сфера". Входящее в "Роскосмос" предприятие НПК СПП покажет 3D-модели основных систем прецизионного приборостроения, в том числе для истребители поколения 4++, а также макет уникальной лазерной станции для достижения высоких точностных характеристик системы ГЛОНАСС. Также Центр Хруничева покажет макеты ракет от легкой "Ангара-1.2" до тяжелой "Ангары-А5", а также конверсионной ракеты "Рокот-М". РКК "Энергия" представит макет Российской орбитальной станции (РОС) в полной конфигурации с коммерческим модулем. Отдельно будут продемонстрированы макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180, РД-171МВ, РД0124МС, а также макеты двигателей причаливания и ориентации малой тяги 11Д428А-16, МВСК 02 макет газотурбинной электростанции серии "Урал-6000". Кроме того, на стенде "Роскосмоса" разместятся макеты плазменных двигателей СПД-50М, СПД-70, СПД -100, К50-10.5 и макет регулятора подачи ксенона XFC-100. Артиллерия и средства защиты В "Ростехе" сообщали, что серийный вариант "Мальвы" будет показан в этом году на форуме, на прошлой "Армии" широкой публике демонстрировался лишь опытный образец. На "Армии" покажут модифицированный армейский бронежилет "Оберег", оснащенный керамическими плитами класса Бр5. Он способен остановить пулю из снайперской винтовки и имеет увеличенную площадь брони. Трофеи Ожидается, что на форуме будет показана и трофейная техника иностранных армий. Это – танки американского и немецкого производства Abrams и Leopard соответственно, а также БМП Bradley. Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. В ходе выставки участникам и гостям продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. В ходе выставки участникам и гостям продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html

https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html

https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html

https://ria.ru/20240812/forum-1965572987.html

https://ria.ru/20240812/rosoboroneksport-1965575600.html

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безопасность, технологии, россия, роскосмос, московская область (подмосковье)