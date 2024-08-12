https://ria.ru/20240812/forum-1965572987.html

Большая часть из 110 приглашенных на "Армию-2024" стран подтвердила участие

Большая часть из 110 приглашенных на "Армию-2024" стран подтвердила участие - РИА Новости, 12.08.2024

Большая часть из 110 приглашенных на "Армию-2024" стран подтвердила участие

Большая часть из 110 приглашенных на форум "Армия-2024" иностранных делегаций подтвердили свое участие, Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:17

2024-08-12T00:17

2024-08-12T00:17

безопасность

технологии

белоруссия

иран

индия

тос-2

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большая часть из 110 приглашенных на форум "Армия-2024" иностранных делегаций подтвердили свое участие, Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции, а всего будут участвовать более 120 иностранных компаний, сообщил начальник главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. "В этом году на форум приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. Большая часть из них уже подтвердила свое участие. Четыре государства сформировали национальные экспозиции (Белоруссия, Иран, Индия, Китай). Кроме того, в работе форума примут участие более 120 иностранных компаний", - сказал Осадчук. Он также рассказал, что всего организаторам форума поступили заявки на проведение 180 научно-деловых мероприятий. Лишь треть из них была отобрана в качестве приоритетных с акцентом на выполнение задач специальной военной операции. Всего же запланированы около 100 мероприятий, посвященных международному военно-техническому сотрудничеству, развитию Вооруженных сил Российской Федерации, ОПК России. "Тематика знаковых мероприятий будет посвящена развитию беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта, которые организованы для консолидации усилий в интересах решения специальных задач Вооруженных сил Российской Федерации", - добавил Осадчук. В рамках форума будет работать выставка техники, эффективно зарекомендовавшей себя в ходе проведения СВО. Среди них - ракетный комплекс "Искандер", РСЗО "Торнадо-С", береговой ракетный комплекс "Бастион", инженерная система дистанционного минирования "ИСДМ" комплекс ПВО "Панцирь-С1М", ЗРК малой дальности "Тор-М2К", тяжелая огнеметная система "ТОС-2", боевая машина поддержки танков, противотанковый "Корнет-Д1", ЗРК "Гибка-С", танки Т-90М, 72Б3А и Т-80БВМ, самоходные артиллерийские орудия: 152-миллиметровое "Мальва" и 120-ммллиметровое "Флокс". Впервые на форуме будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ОПК". Кроме того, сформирована экспозиция экспортных образцов вооружения и техники. Также Осадчук рассказал, что на открытой площадке парка "Патриот" размещена экспозиция трофейного вооружения и техники, захваченных Вооруженными силами Российской Федерации в ходе проведения СВО. Смотры техники будут организованы, в том числе и для представителей делегаций и военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240808/podlodka-1964799691.html

https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html

белоруссия

иран

индия

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безопасность, технологии, белоруссия, иран, индия, тос-2, т-90м