https://ria.ru/20240812/energodar-1965640231.html

Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной

Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной - РИА Новости, 12.08.2024

Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной

Обстановка в Энергодаре сложная, удары ВСУ приняли системный характер и практически каждый день бьют по инфраструктуре, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:43

2024-08-12T10:43

2024-08-12T10:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

энергодар

происшествия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстановка в Энергодаре сложная, удары ВСУ приняли системный характер и практически каждый день бьют по инфраструктуре, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас обстановка очень сложная, по той простой причине, что практически сейчас эти удары приняли системный характер и практически каждый день по инфраструктуре города наносятся удары либо дронами, либо артиллерией", - сказал он.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965591912.html

энергодар

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вооруженные силы украины, энергодар, происшествия