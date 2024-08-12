https://ria.ru/20240812/energodar-1965640231.html
Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной
Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной - РИА Новости, 12.08.2024
Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной
Обстановка в Энергодаре сложная, удары ВСУ приняли системный характер и практически каждый день бьют по инфраструктуре, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:43
2024-08-12T10:43
2024-08-12T10:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстановка в Энергодаре сложная, удары ВСУ приняли системный характер и практически каждый день бьют по инфраструктуре, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас обстановка очень сложная, по той простой причине, что практически сейчас эти удары приняли системный характер и практически каждый день по инфраструктуре города наносятся удары либо дронами, либо артиллерией", - сказал он.
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вооруженные силы украины, энергодар, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Происшествия
Мэр Энергодара назвал обстановку в городе сложной
Мэр Энергодара Сеновоз назвал обстановку в городе сложной