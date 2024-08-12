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Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза - РИА Новости, 12.08.2024
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04:16 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/eksport-1965586451.html
Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза
Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза - РИА Новости, 12.08.2024
Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза
Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов, при этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:16
2024-08-12T04:16
экономика
россия
бразилия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов, при этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в июле Россия поставила в Бразилию товаров на 1,2 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на 3,5%, а годом ранее - в 1,7 раза. Таким образом стоимость поставок российской продукции впервые три месяца подряд держится выше 1 миллиарда долларов. В целом свыше этой суммы экспорт России был еще в августе, сентябре и декабре прошлого года. Поставки бразильских товаров в Россию в середине лета остались на прошлогоднем уровне, однако к июню снизились на треть, до 102 миллионов долларов. В результате товарооборот двух стран в июле в месячном выражении снизился на 0,6%, а в годовом, наоборот, увеличился в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. За семь месяцев текущего года объем торговли достиг 7,2 миллиарда долларов против 5,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20240810/udobreniya-1965354855.html
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экономика, россия, бразилия
Экономика, Россия, Бразилия
Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза

Российский экспорт в Бразилию третий месяц подряд превысил миллиард долларов

© РИА Новости / В. Дунаев | Перейти в медиабанкВид на город Бразилиа
Вид на город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / В. Дунаев
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Вид на город Бразилиа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский экспорт в Бразилию в июле третий месяц подряд превышал один миллиард долларов, при этом товарооборот двух стран за год подскочил в 1,6 раза, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в июле Россия поставила в Бразилию товаров на 1,2 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на 3,5%, а годом ранее - в 1,7 раза.
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Таким образом стоимость поставок российской продукции впервые три месяца подряд держится выше 1 миллиарда долларов. В целом свыше этой суммы экспорт России был еще в августе, сентябре и декабре прошлого года.
Поставки бразильских товаров в Россию в середине лета остались на прошлогоднем уровне, однако к июню снизились на треть, до 102 миллионов долларов.
В результате товарооборот двух стран в июле в месячном выражении снизился на 0,6%, а в годовом, наоборот, увеличился в 1,6 раза, до 1,3 миллиарда долларов. За семь месяцев текущего года объем торговли достиг 7,2 миллиарда долларов против 5,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
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