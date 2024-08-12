https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html

Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом

Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом - РИА Новости, 12.08.2024

Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом

Крытая пешеходная галерея свяжет станцию "Потапово" Сокольнической лини московского метро с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:06

2024-08-12T14:06

2024-08-12T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

рафик загрутдинов

сергей собянин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Крытая пешеходная галерея свяжет станцию "Потапово" Сокольнической лини московского метро с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, пешеходная галерея пройдет от западного вестибюля метро "Потапово"."Переход интегрирован с эстакадой, расположенной на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его протяженность составляет 29 метров. Пешеходная галерея позволит пассажирам передвигаться между станцией метро и остановкой городского транспорта, не выходя на улицу ", - приводит его слова пресс-служба столичного градокомплекса.В свою очередь глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что работы по возведению станции и дороги синхронизированы. Выходы со станции будут по обеим сторонам дороги.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск станции "Потапово" в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она является конечной в южной части Сокольнической линии метро.

https://ria.ru/20240812/efimov-1965562429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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