https://ria.ru/20240812/efimov-1965695301.html
Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом
Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом - РИА Новости, 12.08.2024
Ефимов: крытая галерея свяжет метро "Потапово" с наземным транспортом
Крытая пешеходная галерея свяжет станцию "Потапово" Сокольнической лини московского метро с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:06
2024-08-12T14:06
2024-08-12T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
рафик загрутдинов
сергей собянин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Крытая пешеходная галерея свяжет станцию "Потапово" Сокольнической лини московского метро с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, пешеходная галерея пройдет от западного вестибюля метро "Потапово"."Переход интегрирован с эстакадой, расположенной на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его протяженность составляет 29 метров. Пешеходная галерея позволит пассажирам передвигаться между станцией метро и остановкой городского транспорта, не выходя на улицу ", - приводит его слова пресс-служба столичного градокомплекса.В свою очередь глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что работы по возведению станции и дороги синхронизированы. Выходы со станции будут по обеим сторонам дороги.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск станции "Потапово" в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она является конечной в южной части Сокольнической линии метро.
https://ria.ru/20240812/efimov-1965562429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, рафик загрутдинов, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Рафик Загрутдинов, Сергей Собянин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Крытая пешеходная галерея свяжет станцию "Потапово" Сокольнической лини московского метро с остановкой общественного транспорта на улице Александры Монаховой, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, пешеходная галерея пройдет от западного вестибюля метро "Потапово".
"Переход интегрирован с эстакадой, расположенной на пересечении улицы Александры Монаховой с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его протяженность составляет 29 метров. Пешеходная галерея позволит пассажирам передвигаться между станцией метро и остановкой городского транспорта, не выходя на улицу ", - приводит его слова пресс-служба столичного градокомплекса.
В свою очередь глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
добавил, что работы по возведению станции и дороги синхронизированы. Выходы со станции будут по обеим сторонам дороги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
провел технический пуск станции "Потапово" в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она является конечной в южной части Сокольнической линии метро.