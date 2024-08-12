https://ria.ru/20240812/efimov-1965562151.html

Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов

Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов - РИА Новости, 12.08.2024

Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов

В Москве с 2011 года возвели 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:06

2024-08-12T09:06

2024-08-12T09:06

москва

щербинка

некрасовка

владимир ефимов (правительство москвы)

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

мосгосстройнадзор

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 августа - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные сооружения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 – спортивных и более 80 объектов культуры", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, в Москве построили флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городскую клиническую больницу имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. П. Боткина, Международный центр самбо и Центр бокса на территории Олимпийского комплекса “Лужники”, Дворец спорта в Некрасовке, подчеркнул заммэра, добавив, что также завершилась реконструкция футбольного стадиона “Москвич”.Кроме того, социальная инфраструктура активно развивалась в ТиНАО. Как указали в пресс-релизе, там появилась школа на 2,1 тысячи учеников во Внуково, детский сад на 350 воспитанников в Щербинке, две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену в Щербинке и Коммунарке. Также в районе Шербинка завершилось возведение ледовой арены, а в селе Кленово построили культурный центр.В сообщении уточняется, что в 2022 году в Москве состоялось открытие дворца бракосочетания "Южное Бутово" к 105-летию со дня образования органов ЗАГС."Общая площадь социальных объектов, введенных в эксплуатацию с 2011 года в столице, превышает 10 миллионов квадратных метров. Среди них сооружения мирового уровня, уникальной инженерной и технической сложности. При этом большая часть объектов – это районные учреждения социального назначения, востребованные горожанами каждый день", – обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

https://ria.ru/20240811/investproekty-1965489162.html

https://ria.ru/20240811/efimov-1965488578.html

москва

щербинка

некрасовка

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москва, щербинка, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы