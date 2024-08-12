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Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов - РИА Новости, 12.08.2024
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09:06 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/efimov-1965562151.html
Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов
Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов - РИА Новости, 12.08.2024
Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов
В Москве с 2011 года возвели 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:06
2024-08-12T09:06
москва
щербинка
некрасовка
владимир ефимов (правительство москвы)
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
мосгосстройнадзор
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 августа - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные сооружения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 – спортивных и более 80 объектов культуры", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, в Москве построили флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городскую клиническую больницу имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. П. Боткина, Международный центр самбо и Центр бокса на территории Олимпийского комплекса “Лужники”, Дворец спорта в Некрасовке, подчеркнул заммэра, добавив, что также завершилась реконструкция футбольного стадиона “Москвич”.Кроме того, социальная инфраструктура активно развивалась в ТиНАО. Как указали в пресс-релизе, там появилась школа на 2,1 тысячи учеников во Внуково, детский сад на 350 воспитанников в Щербинке, две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену в Щербинке и Коммунарке. Также в районе Шербинка завершилось возведение ледовой арены, а в селе Кленово построили культурный центр.В сообщении уточняется, что в 2022 году в Москве состоялось открытие дворца бракосочетания "Южное Бутово" к 105-летию со дня образования органов ЗАГС."Общая площадь социальных объектов, введенных в эксплуатацию с 2011 года в столице, превышает 10 миллионов квадратных метров. Среди них сооружения мирового уровня, уникальной инженерной и технической сложности. При этом большая часть объектов – это районные учреждения социального назначения, востребованные горожанами каждый день", – обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
https://ria.ru/20240811/investproekty-1965489162.html
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москва, щербинка, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы
Москва, Щербинка, Некрасовка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Мосгосстройнадзор, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов

Ефимов: в Москве за 13 лет построили 1080 соцобъектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 августа - РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные сооружения, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 – спортивных и более 80 объектов культуры", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Так, в Москве построили флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городскую клиническую больницу имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. П. Боткина, Международный центр самбо и Центр бокса на территории Олимпийского комплекса “Лужники”, Дворец спорта в Некрасовке, подчеркнул заммэра, добавив, что также завершилась реконструкция футбольного стадиона “Москвич”.
Кроме того, социальная инфраструктура активно развивалась в ТиНАО. Как указали в пресс-релизе, там появилась школа на 2,1 тысячи учеников во Внуково, детский сад на 350 воспитанников в Щербинке, две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену в Щербинке и Коммунарке. Также в районе Шербинка завершилось возведение ледовой арены, а в селе Кленово построили культурный центр.
В сообщении уточняется, что в 2022 году в Москве состоялось открытие дворца бракосочетания "Южное Бутово" к 105-летию со дня образования органов ЗАГС.
"Общая площадь социальных объектов, введенных в эксплуатацию с 2011 года в столице, превышает 10 миллионов квадратных метров. Среди них сооружения мирового уровня, уникальной инженерной и технической сложности. При этом большая часть объектов – это районные учреждения социального назначения, востребованные горожанами каждый день", – обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
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МоскваЩербинкаНекрасовкаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМосгосстройнадзорГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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