https://ria.ru/20240812/donetsk-1965807673.html

При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница

При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.08.2024

При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА в Кировском районе Донецка (поселок шахты имени Абакумова) получила ранения женщина 1997 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на указанный район. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793258.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия, происшествия