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При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/donetsk-1965807673.html
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.08.2024
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА в Кировском районе Донецка (поселок шахты имени Абакумова) получила ранения женщина 1997 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на указанный район. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793258.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
россия
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница

При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Кировский район Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА в Кировском районе Донецка (поселок шахты имени Абакумова) получила ранения женщина 1997 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на указанный район.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Российские военные нарастили темпы наступления на Донецком направлении
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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