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При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.08.2024
При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с вражеского БПЛА в Кировском районе Донецка (поселок шахты имени Абакумова) получила ранения женщина 1997 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на указанный район. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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При атаке дрона на Донецк пострадала мирная жительница
При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Кировский район Донецка пострадала женщина