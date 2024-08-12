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В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/donetsk-1965681477.html
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.08.2024
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:47
2024-08-12T12:47
специальная военная операция на украине
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате утренней атаки ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получил осколочное ранение мужчина 1977 года рождения", - написал мэр.Ранее сообщалось, что в 8.20 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника

Мэр Кулемзин: при атаке БПЛА ВСУ в Кировском районе Донецка ранен мирный житель

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате утренней атаки ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получил осколочное ранение мужчина 1977 года рождения", - написал мэр.
Ранее сообщалось, что в 8.20 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Кировском районе Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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