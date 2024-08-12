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В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.08.2024
В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:47
2024-08-12T12:47
2024-08-12T12:47
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате утренней атаки ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получил осколочное ранение мужчина 1977 года рождения", - написал мэр.Ранее сообщалось, что в 8.20 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника
Мэр Кулемзин: при атаке БПЛА ВСУ в Кировском районе Донецка ранен мирный житель