https://ria.ru/20240812/donetsk-1965681477.html

В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника

В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 12.08.2024

В Донецке мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника

Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:47

2024-08-12T12:47

2024-08-12T12:47

специальная военная операция на украине

донецк

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в понедельник утром в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате утренней атаки ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получил осколочное ранение мужчина 1977 года рождения", - написал мэр.Ранее сообщалось, что в 8.20 мск беспилотник ВСУ сбросил один снаряд в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия