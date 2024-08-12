https://ria.ru/20240812/dnr-1965812588.html

Украинские войска 21 раз атаковали ДНР

Украинские войска 21 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские войска 21 раз атаковали ДНР

Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:59

2024-08-12T21:59

2024-08-12T21:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Донецка сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников на Кировский район Донецка. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили четыре жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры и линия электроснабжения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, происшествия