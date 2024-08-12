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Украинские войска 21 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/dnr-1965812588.html
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР
Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:59
2024-08-12T21:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Донецка сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников на Кировский район Донецка. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили четыре жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры и линия электроснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Происшествия
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР

Пушилин: ВСУ в понедельник 21 раз атаковали ДНР, выпустив более 50 боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
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Ранее мэр Донецка сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников на Кировский район Донецка. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, вследствие обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили четыре жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры и линия электроснабжения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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