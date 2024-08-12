https://ria.ru/20240812/dnr-1965812588.html
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР
Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:59
2024-08-12T21:59
2024-08-12T21:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 21 раз, выпустив более 50 боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Донецка сообщал о двух пострадавших мирных жителях в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников на Кировский район Донецка. Пушилин сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили четыре жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры и линия электроснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Происшествия
Украинские войска 21 раз атаковали ДНР
Пушилин: ВСУ в понедельник 21 раз атаковали ДНР, выпустив более 50 боеприпасов