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В Харьковской области усилили комендантский час - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/dnr-1965752844.html
В Харьковской области усилили комендантский час
В Харьковской области усилили комендантский час - РИА Новости, 12.08.2024
В Харьковской области усилили комендантский час
Срок действия комендантского часа увеличен с понедельника в ряде населенных пунктов Харьковской области и подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:22
2024-08-12T16:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Срок действия комендантского часа увеличен с понедельника в ряде населенных пунктов Харьковской области и подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной республики, сообщили в местных администрациях. "Вниманию жителей Дергачевской и Липецкой общин района. С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17.00 до 9.00 (совпадает с мск)… В указанный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Харьковской райгосадминистрации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации администрации, это касается почти 40 населенных пунктов Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что планируется усилить комендантский час еще в более чем 100 населенных пунктах региона. "Мы на этой неделе будем усиливать требования комендантского часа. Это фактически 10-километровая зона, это более 100 населенных пунктов. Это те населенные пункты, которые в самом приграничье или максимально близко к линии фронта, где люди отказываются выезжать. Таким образом будем их побуждать к эвакуации и в том числе, чтобы наши гражданские не мешали нашим военным делать военное дело", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. С понедельника увеличено время действия комендантского часа и в ряде прифронтовых населенных пунктов на подконтрольной Киеву части территории ДНР. "Сегодня на части территории Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) начинает действовать продленный комендантский час — с 17.00 до 09.00. Это сделано ради безопасности тех, кто до сих пор остается жить у линии фронта", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965672213.html
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донецкая народная республика, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области усилили комендантский час

В Харьковской области и контролируемой ВСУ части ДНР усилили комендантский час

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Срок действия комендантского часа увеличен с понедельника в ряде населенных пунктов Харьковской области и подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной республики, сообщили в местных администрациях.
"Вниманию жителей Дергачевской и Липецкой общин района. С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17.00 до 9.00 (совпадает с мск)… В указанный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Харьковской райгосадминистрации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По информации администрации, это касается почти 40 населенных пунктов Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что планируется усилить комендантский час еще в более чем 100 населенных пунктах региона.
"Мы на этой неделе будем усиливать требования комендантского часа. Это фактически 10-километровая зона, это более 100 населенных пунктов. Это те населенные пункты, которые в самом приграничье или максимально близко к линии фронта, где люди отказываются выезжать. Таким образом будем их побуждать к эвакуации и в том числе, чтобы наши гражданские не мешали нашим военным делать военное дело", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
С понедельника увеличено время действия комендантского часа и в ряде прифронтовых населенных пунктов на подконтрольной Киеву части территории ДНР.
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"Сегодня на части территории Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) начинает действовать продленный комендантский час — с 17.00 до 09.00. Это сделано ради безопасности тех, кто до сих пор остается жить у линии фронта", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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