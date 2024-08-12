В Харьковской области усилили комендантский час
В Харьковской области и контролируемой ВСУ части ДНР усилили комендантский час
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Срок действия комендантского часа увеличен с понедельника в ряде населенных пунктов Харьковской области и подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной республики, сообщили в местных администрациях.
"Вниманию жителей Дергачевской и Липецкой общин района. С 12 августа 2024 года до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17.00 до 9.00 (совпадает с мск)… В указанный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Харьковской райгосадминистрации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации администрации, это касается почти 40 населенных пунктов Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что планируется усилить комендантский час еще в более чем 100 населенных пунктах региона.
"Мы на этой неделе будем усиливать требования комендантского часа. Это фактически 10-километровая зона, это более 100 населенных пунктов. Это те населенные пункты, которые в самом приграничье или максимально близко к линии фронта, где люди отказываются выезжать. Таким образом будем их побуждать к эвакуации и в том числе, чтобы наши гражданские не мешали нашим военным делать военное дело", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
С понедельника увеличено время действия комендантского часа и в ряде прифронтовых населенных пунктов на подконтрольной Киеву части территории ДНР.
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"Сегодня на части территории Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) начинает действовать продленный комендантский час — с 17.00 до 09.00. Это сделано ради безопасности тех, кто до сих пор остается жить у линии фронта", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
На Украине во время действия комендантского часа работа заведений – кафе, баров и ресторанов, запрещена, такие ограничения введены на период военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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