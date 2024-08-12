https://ria.ru/20240812/direktor-1965807856.html

Мишустин назначил директора департамента регионального развития

Мишустин назначил директора департамента регионального развития - РИА Новости, 12.08.2024

Мишустин назначил директора департамента регионального развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директором департамента регионального развития правительства Российской Федерации Вадима Васильева, распоряжение... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:57

2024-08-12T20:57

2024-08-12T20:57

политика

россия

михаил мишустин

вадим васильев

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директором департамента регионального развития правительства Российской Федерации Вадима Васильева, распоряжение было опубликовано в понедельник. "Назначить Васильева Вадима Викторовича директором департамента регионального развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html

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политика, россия, михаил мишустин, вадим васильев