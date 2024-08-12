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Мишустин назначил директора департамента регионального развития - РИА Новости, 12.08.2024
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20:57 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/direktor-1965807856.html
Мишустин назначил директора департамента регионального развития
Мишустин назначил директора департамента регионального развития - РИА Новости, 12.08.2024
Мишустин назначил директора департамента регионального развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директором департамента регионального развития правительства Российской Федерации Вадима Васильева, распоряжение... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:57
2024-08-12T20:57
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директором департамента регионального развития правительства Российской Федерации Вадима Васильева, распоряжение было опубликовано в понедельник. "Назначить Васильева Вадима Викторовича директором департамента регионального развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
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политика, россия, михаил мишустин, вадим васильев
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вадим Васильев
Мишустин назначил директора департамента регионального развития

Мишустин назначил директором департамента регионального развития Васильева

© Фото : Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской ФедерацииВадим Васильев
Вадим Васильев - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Вадим Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директором департамента регионального развития правительства Российской Федерации Вадима Васильева, распоряжение было опубликовано в понедельник.
"Назначить Васильева Вадима Викторовича директором департамента регионального развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.
Максим Корольков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВадим Васильев
 
 
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