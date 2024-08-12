https://ria.ru/20240812/devushka-1965687609.html

В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку

В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку - РИА Новости, 12.08.2024

В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку

Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:12

2024-08-12T13:12

2024-08-12T13:23

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965690030_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_6f029d3222ab5b608b4f3f9a79b3dec1.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости.О том, что человек пытается совершить суицид, стало известно утром. Спасатели прибыли на место в районе 8.40.В итоге им удалось предотвратить трагедию и посадить девушку в машину скорой помощи.­

https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва