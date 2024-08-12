https://ria.ru/20240812/devushka-1965687609.html
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку
Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:23
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости.О том, что человек пытается совершить суицид, стало известно утром. Спасатели прибыли на место в районе 8.40.В итоге им удалось предотвратить трагедию и посадить девушку в машину скорой помощи.
https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку
На Кутузовском проспекте в Москве спасли девушку, угрожавшую покончить с собой
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости.
О том, что человек пытается совершить суицид, стало известно утром. Спасатели прибыли на место в районе 8.40.
В итоге им удалось предотвратить трагедию и посадить девушку в машину скорой помощи.