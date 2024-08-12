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В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку - РИА Новости, 12.08.2024
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13:12 12.08.2024 (обновлено: 13:23 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/devushka-1965687609.html
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку
Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости.О том, что человек пытается совершить суицид, стало известно утром. Спасатели прибыли на место в районе 8.40.В итоге им удалось предотвратить трагедию и посадить девушку в машину скорой помощи.­
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве спасли угрожавшую покончить с собой девушку

На Кутузовском проспекте в Москве спасли девушку, угрожавшую покончить с собой

© РИА НовостиСпасение девушки, угрожавшей покончить с собой в Москве. 12 августа 2024
Спасение девушки, угрожавшей покончить с собой в Москве. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Спасение девушки, угрожавшей покончить с собой в Москве. 12 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Девушку, угрожавшую покончить с собой в доме №30 на Кутузовском проспекте в Москве, спасли, передает корреспондент РИА Новости.
О том, что человек пытается совершить суицид, стало известно утром. Спасатели прибыли на место в районе 8.40.
В итоге им удалось предотвратить трагедию и посадить девушку в машину скорой помощи.­
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