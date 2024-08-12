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СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html
СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область
СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область
Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:40
2024-08-12T16:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
светлана петренко
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины. "В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство", - сказала она. В СК РФ подчеркнули, что устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240812/putin-1965729811.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, брянская область, светлана петренко, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

СК РФ: фигуранты дела о нападении на Курскую область — командиры двух бригад ВСУ

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
"В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство", - сказала она.
В СК РФ подчеркнули, что устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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