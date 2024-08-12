https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html

СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:40

2024-08-12T16:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

светлана петренко

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины. "В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство", - сказала она. В СК РФ подчеркнули, что устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240812/putin-1965729811.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, брянская область, светлана петренко, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)