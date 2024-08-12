https://ria.ru/20240812/delo-1965585728.html

В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве - РИА Новости, 12.08.2024

В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:02

2024-08-12T04:02

2024-08-12T04:02

происшествия

россия

приморский край

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста – центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, который обвиняется в получении взяток за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта 2018 по декабрь 2021 года Денис Файзенгер получил от представителей коммерческой компании взятки в общем размере более 700 тысяч рублей. Отмечается, что к уголовной ответственности за дачу взятки также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту проживания обвиняемых, изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

https://ria.ru/20240810/posad-1965377656.html

https://ria.ru/20240810/sud-1965329424.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии)