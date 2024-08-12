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В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве - РИА Новости, 12.08.2024
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04:02 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/delo-1965585728.html
В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве
В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве - РИА Новости, 12.08.2024
В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве
Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:02
2024-08-12T04:02
происшествия
россия
приморский край
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста – центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, который обвиняется в получении взяток за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с марта 2018 по декабрь 2021 года Денис Файзенгер получил от представителей коммерческой компании взятки в общем размере более 700 тысяч рублей. Отмечается, что к уголовной ответственности за дачу взятки также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту проживания обвиняемых, изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
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происшествия, россия, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Приморье возбудили уголовное дело о взяточничестве

СК возбудил дело против замглавы Владивостокского таможенного поста Файзенгера

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста Дениса Файзенгера, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста – центр электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, который обвиняется в получении взяток за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и за общее покровительство (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в период с марта 2018 по декабрь 2021 года Денис Файзенгер получил от представителей коммерческой компании взятки в общем размере более 700 тысяч рублей.
Отмечается, что к уголовной ответственности за дачу взятки также привлечены два представителя коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Дмитрий Царев и Павел Сидоренко. Следователи провели обыски по месту проживания обвиняемых, изъяли телефоны, электронные носители и денежные средства. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
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