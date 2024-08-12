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Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
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09:51 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/delegatsii-1965622909.html
Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"
Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024
Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"
Военные делегации из 83 государств примут участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:51
2024-08-12T09:51
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
рособоронэкспорт
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "армия"
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Военные делегации из 83 государств примут участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщило в понедельник Минобороны РФ. Отмечается, что спланировано проведение двусторонних встреч с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России, Рособоронэкспорта и Минпромторга России. "Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. В работе форума участвуют представители более 120 иностранных компаний", - говорится в сообщении. Форум "Армия" в очередной раз объединит на своих полях представителей российских и иностранных вооруженных сил, а также позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия"
Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Рособоронэкспорт, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Армия"
Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"

Минобороны: военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"

© Фото : ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот"Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
Конгрессно-выставочный центр Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ФГАУ "Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
Конгрессно-выставочный центр "Патриот"
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Военные делегации из 83 государств примут участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Отмечается, что спланировано проведение двусторонних встреч с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России, Рособоронэкспорта и Минпромторга России.
«
"Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. В работе форума участвуют представители более 120 иностранных компаний", - говорится в сообщении.
Форум "Армия" в очередной раз объединит на своих полях представителей российских и иностранных вооруженных сил, а также позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи, добавили в ведомстве.
Участница Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Международный форум "Армия 2024"
Вчера, 02:51
 
РоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РособоронэкспортМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Форум "Армия"
 
 
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