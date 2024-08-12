https://ria.ru/20240812/delegatsii-1965622909.html

Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"

Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 12.08.2024

Военные делегации из 83 стран примут участие в форуме "Армия-2024"

Военные делегации из 83 государств примут участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:51

2024-08-12T09:51

2024-08-12T09:51

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

рособоронэкспорт

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

форум "армия"

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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Военные делегации из 83 государств примут участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщило в понедельник Минобороны РФ. Отмечается, что спланировано проведение двусторонних встреч с главами делегаций иностранных государств по вопросам развития военно-технического сотрудничества по линии Минобороны России, ФСВТС России, Рособоронэкспорта и Минпромторга России. "Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали четыре государства: Белоруссия, Иран, Индия, Китай. В работе форума участвуют представители более 120 иностранных компаний", - говорится в сообщении. Форум "Армия" в очередной раз объединит на своих полях представителей российских и иностранных вооруженных сил, а также позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "армия"