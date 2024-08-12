https://ria.ru/20240812/burya-1965596735.html
Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника
Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника - РИА Новости, 12.08.2024
Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника
Магнитная буря, которая накрыла Землю в воскресенье, продлится практически до конца понедельника, ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:46
2024-08-12T07:46
2024-08-12T07:46
общество
земля
михаил леус
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Магнитная буря, которая накрыла Землю в воскресенье, продлится практически до конца понедельника, ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что слабая магнитная буря класса G1, которая началась в воскресенье вечером, продолжилась в течение ночи и лишь к утру понедельника усилилась и достигла среднего уровня, класса G2. "По обновлённым прогнозам магнитная буря продлится практически до конца сегодняшнего дня, а её интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой. Во вторник ещё сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние", - написал Леус.
https://ria.ru/20240812/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, земля, михаил леус
Общество, Земля, Михаил Леус
Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника
Синоптик Леус: магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника