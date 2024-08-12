https://ria.ru/20240812/burya-1965596735.html

Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника

Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника - РИА Новости, 12.08.2024

Магнитная буря на Земле продлится почти до конца понедельника

Магнитная буря, которая накрыла Землю в воскресенье, продлится практически до конца понедельника, ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:46

2024-08-12T07:46

2024-08-12T07:46

общество

земля

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:354:1020:928_1920x0_80_0_0_829d7bfa5c0e0f42e6f664b1216eec37.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Магнитная буря, которая накрыла Землю в воскресенье, продлится практически до конца понедельника, ее интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что слабая магнитная буря класса G1, которая началась в воскресенье вечером, продолжилась в течение ночи и лишь к утру понедельника усилилась и достигла среднего уровня, класса G2. "По обновлённым прогнозам магнитная буря продлится практически до конца сегодняшнего дня, а её интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой. Во вторник ещё сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние", - написал Леус.

https://ria.ru/20240812/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, земля, михаил леус