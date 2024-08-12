https://ria.ru/20240812/burlev--1965814032.html
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию - РИА Новости, 12.08.2024
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию
Заместитель главы города-курорта Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:12
2024-08-12T22:12
2024-08-12T22:12
сергей коновалов
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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Заместитель главы города-курорта Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Бурлев был назначен исполняющим обязанности главы Сочи после отставки экс-мэра курорта Алексея Копайгородского. После исполнял обязанности заместителя главы. "Покинул администрацию по собственному желанию", - сказал собеседник агентства. Согласно данным на официальном сайте мэрии Сочи, в рамках кадровых перестановок первым заместителем главы стал Сергей Коновалов. Также на сайте сочинской мэрии отсутствует актуальная информация о Святославе Ершове, который занимал должность главы департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. В середине мая администрация Краснодарского края сообщила об отставке Копайгородского в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20240731/zampred-1963172462.html
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сергей коновалов, сочи, краснодарский край, политика
Сергей Коновалов, Сочи, Краснодарский край, Политика
Замглавы Сочи Олег Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию
Замглавы города-курорта Сочи Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию