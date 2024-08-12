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Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты - РИА Новости, 12.08.2024
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19:12 12.08.2024 (обновлено: 19:34 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/btr-1965794618.html
Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты
Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты - РИА Новости, 12.08.2024
Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты
Проходящий испытания российский бронетранспортер БТР-22 подтвердил заявленный уровень надежности антидроновой защиты, сообщил РИА Новости на статической... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:12
2024-08-12T19:34
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Проходящий испытания российский бронетранспортер БТР-22 подтвердил заявленный уровень надежности антидроновой защиты, сообщил РИА Новости на статической экспозиции форума "Армия-2024" представитель "Военно-промышленной компании". БТР-22 с комплексом защитных антидроновых экранов продемонстрировали на статической экспозиции в рамках форума "Армия-2024". "Заявленный уровень антидроновой защиты БТР-22 был подтвержден в ходе испытаний. Комплекс защитных экранов типа "Мангал" показал свои высокие противокумулятивные и баллистические характеристики", - сказал представитель компании. БТР-22 предназначен для замены БТР-82А, для транспортирования личного состава мотострелковых подразделений к полю боя, их огневой поддержки, а также для перевозки воинских грузов, буксировки прицепов и обеспечения защиты размещенного внутри бронетранспортера боевого расчета. После прохождения всех этапов испытаний БТР-22 поступит в войска. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/malva-1965688422.html
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безопасность, технологии, патриот, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Патриот, Форум "Армия — 2024"
Проходящий испытания БТР-22 подтвердил надежность антидроновой защиты

Проходящий испытания БТР-22 подтвердил уровень надежности антидроновой защиты

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНа Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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На Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 12 авг - РИА Новости. Проходящий испытания российский бронетранспортер БТР-22 подтвердил заявленный уровень надежности антидроновой защиты, сообщил РИА Новости на статической экспозиции форума "Армия-2024" представитель "Военно-промышленной компании".
БТР-22 с комплексом защитных антидроновых экранов продемонстрировали на статической экспозиции в рамках форума "Армия-2024".
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"Заявленный уровень антидроновой защиты БТР-22 был подтвержден в ходе испытаний. Комплекс защитных экранов типа "Мангал" показал свои высокие противокумулятивные и баллистические характеристики", - сказал представитель компании.
БТР-22 предназначен для замены БТР-82А, для транспортирования личного состава мотострелковых подразделений к полю боя, их огневой поддержки, а также для перевозки воинских грузов, буксировки прицепов и обеспечения защиты размещенного внутри бронетранспортера боевого расчета. После прохождения всех этапов испытаний БТР-22 поступит в войска.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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