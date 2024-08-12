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В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС - РИА Новости, 12.08.2024
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07:32 12.08.2024 (обновлено: 07:39 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html
В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС
В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС
БРИКС для Сербии это шанс и реальная альтернатива ЕС, БРИКС ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:32
2024-08-12T07:39
евросоюз
брикс
сербия
в мире
казань
россия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. БРИКС для Сербии это шанс и реальная альтернатива ЕС, БРИКС ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.Замглавы правительства Сербии ранее сообщил, что власти страны в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV Саммит БРИКС в Казани."Эта организация ничего не требует от Сербии, а может предложить больше, чем мы просим. А ЕС требует от нас всего, но я уже не уверен, что нам предлагает. БРИКС - это наш шанс и реальная альтернатива. Я очень четко выступаю за то, чтобы Сербия очень хорошо рассмотрела все возможности БРИКС и как можно более тесное сотрудничество со странами-членами организации", — заявил Вулин в разговоре с агентством.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240810/venesuela-1965336013.html
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евросоюз, брикс, сербия, в мире, казань, россия, александр вулин
Евросоюз, БРИКС, Сербия, В мире, Казань, Россия, Александр Вулин
В Сербии назвали БРИКС реальной альтернативой ЕС

Вулин: БРИКС для Сербии стал шансом и реальной альтернативой ЕС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. БРИКС для Сербии это шанс и реальная альтернатива ЕС, БРИКС ничего не требует от Сербии, а предложить может больше, чем она просит, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Замглавы правительства Сербии ранее сообщил, что власти страны в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV Саммит БРИКС в Казани.
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"Эта организация ничего не требует от Сербии, а может предложить больше, чем мы просим. А ЕС требует от нас всего, но я уже не уверен, что нам предлагает. БРИКС - это наш шанс и реальная альтернатива. Я очень четко выступаю за то, чтобы Сербия очень хорошо рассмотрела все возможности БРИКС и как можно более тесное сотрудничество со странами-членами организации", — заявил Вулин в разговоре с агентством.
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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ЕвросоюзБРИКССербияВ миреКазаньРоссияАлександр Вулин
 
 
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